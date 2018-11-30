肝腫瘤飽受反覆手術煎熬 二線用藥助重返職場

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今年65歲的蔡先生，是肝硬化第一期患者，多年來病情控制良好，直到前年底，發現肝上長出一顆3公分的小腫瘤，在手術切除後，沒想到時隔3個月後，又再次復發長出一顆10公分大腫瘤，之後又動了手術切除，光是腫瘤復發，蔡先生前前後後就動了4次手術，飽受煎熬，在醫師評估建議下，自今年3月起開始使用二線藥物治療，且合併血管栓塞治療，目前腫瘤明顯縮小，也沒有出現腹水，回歸日常生活繼續上班。

收治這個案例的台中慈濟醫院腸胃內科主任廖光福表示，臨床肝癌的治療方式，會依據腫瘤生長位置、大小與數量有所不同，一般初期傾向優先以手術切除，但如演變為中晚期，轉移至大血管與靜脈，無論是手術、電燒、栓塞效果都相較有限，此時便會使用第一線口服標靶藥物接續治療，若仍無法得到理想療效，就須考量二線的口服標靶藥物或免疫治療。

廖光福進一步分析指出，以往使用一線口服標靶藥物治療，約有2成患者腫瘤會縮小，3成患者腫瘤大小可維持不變；但卻仍有5成未獲理想療效的患者，將面對無藥可醫的窘境。自去年9月衛福部通過肝癌二線藥物治療後，平均整體存活期可顯著延長成效相當不錯，無疑也為這群肝癌晚期患者點燃新希望。

目前約有7至8成肝癌患者都是從B肝或C肝衍生而來，另外2成則是與脂肪肝、酒精有關。廖光福提醒，民眾若屬於以B肝、C肝或脂脂肝的高風險族群，除應接受治療外，也需調整生活型態，建議每半年進行抽血與超音波檢測，持續追蹤觀察，若出現上腹部脹痛、食慾不振、眼睛或皮膚泛黃、腹水等現象，更應立即就醫檢查，及早發現、及早治療，才能及早讓腫瘤獲得控制。

(中時 )

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