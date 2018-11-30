選戰Round 2開打 他稱國民黨搶下這席 立委補選就會贏

2018年11月30日 12:58 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

年底縣市長選戰，國民黨大贏，民進黨創下創黨史上最難堪的記錄。選後民進黨進入逼宮和保皇的態勢，然而，國民黨就算贏了也未必沒有隱憂，資深媒體人尚毅夫就稱，接下來藍綠攻防就在五席立委補選，國民黨期望能搶下三席，但最關鍵的一席就是金門，搶下金門，國民黨就贏。

縣市長選戰結果，國民黨大贏，民進黨大敗，接下來的藍綠選戰焦點在五個區域立委補選，分別是：台中、台北、台南、彰化和金門。

尚毅夫於政論節目《新聞追追追》就表示，這次敗選後，民進黨的凝聚力更強了，所以國民黨要功破綠營的陣地，有相對的困難度。先假設沒有韓流和柯P效應的影響，藍綠基本盤各自歸隊的情況下，民進黨估計可以拿下台北和台南，而國民黨可以拿下彰化和台中，而金門就成了藍綠必爭之地，此時前金門縣長陳福海的動向就會受到外界關注。

而現在如果把韓流效應算進來的話，那麼本是屬於綠營鐵票區的台南選戰將非常精彩可期，會成為外界關注的焦點。

台北要立委補選的大同士林區就是綠營的陣地，尤其在民進黨潰敗後，民進黨輸怕了，估計此席會推出友柯的人士角逐競選。在民進黨求和後，國民黨又要如何應戰？韓國瑜是否也會在台北選戰中扮演角色？

尚毅夫認為這場立委補選最重要就是金門，如果國民黨想拿下三席，那麼金門非常關鍵，只要金門拿下，國民黨就絕不會是五席。

(中時電子報)