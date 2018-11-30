適性揚才 新竹市特教美展溫馨登場

清華附小2年級學生簡子峻（中）獲美術賽冠軍，媽媽及特教組長王麗茹（右）感動又開心。（徐養齡攝）

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新竹市副市長沈慧虹（中）表揚特教美展得獎學生。（徐養齡攝）

「我的彩色教室，色彩很繽紛！」新竹市清華附小2年級學生簡子竣克服語言障礙，透過畫筆呈現出超越話語的意境，今獲美術比賽冠軍，一字一句清晰表達得獎的喜悅，讓媽媽和特教組長看了既感動又驕傲。

新竹市年度「特殊教育」學生美術作品展昨起在建功高中圖書館展出3天，本屆比賽分為繪畫、漫畫及電腦繪圖3大類，多達613件作品參賽，最後展出各類組前3名共10件得獎作品，盼透過藝術讓愛與美的幼苗扎根。

得獎名單中，獲得繪畫類及電腦繪圖類國中甲組雙料第一名的光武國中學生邱守宸，雖不擅言詞，但透過畫筆畫出自己的心得與想像，以「空城計」內容發想，勾勒出《琴聲幽響、彈丸守城》，獨到的筆觸令人過目不忘。

建華國中學生陳美諦學習上身受注意力無法集中的困擾，但一拿起畫筆，立刻就能專注安定，因此一頭栽進藝術的世界，所繪漫畫《反噬》以「三隻小豬」故事發想，呈現獨特結局，值得親赴現場賞畫。

副市長沈慧虹表示，新竹市每年在特殊教育投入專業資源，今年編列教育預算79.86億元，其中挹注在特教的經費就高達4.72億元，占總教育經費5.91％，高於特教發規定的5％比例，補助校園改善無障礙空間，規畫專業團隊及助理員，另舉辦特殊生美術比賽及展覽，讓特教生快樂學習及成長。

(中時 )

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