美「親陸」學者跟炒「大陸滲透」 陸專家：心態和偏見作怪

2018年11月30日 13:03 中時 李文輝

中共黨媒《環球時報》報導，當地時間29日，美國史丹佛大學胡佛研究所和美國亞洲協會美中關係中心聯合發布題為〈大陸影響與美國利益：提高建設性警惕〉報告，與此前哈德遜研究所等機構論調一樣，這分報告警告美國人，應該認識到大陸在美的「滲透和影響」威脅越來越大。這次炒作的是「許多對這份報告作出貢獻的人都曾是對中國懷有深厚感情的知名學者」，以此渲染對大陸的失望。

南京大學國際關係研究院院長朱鋒指出，陸美建交近40年來，美國很長時間一直積極推動陸美交往和社會聯繫的重要力量。現在不是這種交往作怪，而是一些美國人的心態和偏見在作怪。

據報導，胡佛研究所網站介紹，參與撰寫這分報告包括來自美國和其他7國32名資深中國問題專家。其中，胡佛研究所研究員戴蒙和美國亞洲協會美陸關係中心主任夏偉是牽頭人。《華郵》稱，他們之中很多人一直是美陸接觸的積極宣導者。羅德上世紀80年代任美國駐陸大使，曾陪同季辛吉祕密訪陸，為大陸向西方開放奠定基礎。夏偉是記者和活動人士，過去50年一直致力於美陸關係。

《華爾街日報》稱，他們是「對大陸懷有深厚感情的知名學者」，都曾希望大陸進行自由化改革。羅德說，這好像不是一支懷有敵意的反陸隊伍，「但我們對美中關係的發展趨勢變得日益悲觀，感到兩國關係處在十字路口」。

撰稿人之一、SOS國際公司特別專案部總經理和情報事務專家毛文傑稱，「報告涉及整一代中國問題專家的幻滅」。

朱鋒反駁指出，過去這麼多年，美國對大陸「開門」，希望通過社會交往，讓更多大陸人去美國看到美國的好。現在大陸強大了，影響力增加，一些美國人對陸美交往產生了挑剔和苛刻的看法。要說滲透，大陸怎麼滲透美國呢？大陸在美國的學者才多少？美國的實力與價值在全世界占據什麼樣的地位更不用說了。國家間交往肯定是取長補短、相互學習，這是社會交往的本質。現在被美國人說成「滲透」，無非是美國人的心態變了。這恰是陸美關係變糟、變壞的重要原因之一。

雖然對大陸充滿敵意，但英國《金融時報》注意到，報告認為大陸沒有尋求干預美國選舉。32名作者中，也有人對報告持不同意見。

(中時 )