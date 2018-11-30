屏東縣議員蔣月惠臉書挺同婚 認為專法歧視

2018年11月30日 13:01 中時 潘建志

屏東縣議員蔣月惠29日晚間在臉書針對同婚議題表態，支持同婚並認為「專法把人給區隔了，那是一種歧視。」身為基督徒，認為挺同婚並不違背她的信仰，因為上帝對人的愛都是包容的；有同志朋友怕她被攻擊私下請她撤留言，她堅持不刪，「對的事就是要堅持！」

蔣月惠這次選舉在屏東縣議員第1選區，以第一高票1萬0806票順利連任。29日晚間她在個人臉書上寫道：「上帝給人們最大的快樂是人生而平等， 而不是不同類型的人，用專法把人給區隔了， 那是一種歧視。」表態挺同婚且反對立專法。

她說，她周邊有很多同志朋友，都曾向她傾訴生活上遭遇的歧視和困難，伴侶間也因沒有法律保障遇到很多問題。她認為同志婚姻並不會影響一般人的婚姻，只要相愛能相扶持就該得到祝福。

蔣月惠說，她的妹妹至今未婚，篤信佛教的她和兩名女眾同住，3人已相互扶持20多年。她曾和妹妹討論，因妹妹善理財，其他兩人把錢都交給她處理，但如果妹妹先走一步，財產則由她的兄弟姊妹平分，這對和她一起生活、相互照顧的女眾公平嗎？

至於立專法，蔣月惠認為婚姻本質並無不同，為何要另立專法來框住？給同志朋友「標籤化」？她以和身心障礙者相處的經驗為例，《身心障礙者權益保障法》是專法，對於重度障者也有保障，但對某些輕、中度障者反而可能造成隔離，也造成「標籤化」的結果。

至於基督教信仰是否和挺同理念造成衝突，她認為「恨能挑起爭端，愛能遮掩一切過錯。」上帝會愛並包容每一個人。她說她挺同婚的態度一直都未改變，之前到台北電視台錄影時，就曾表態挺同婚了。

她的貼文也獲得網友熱烈討論，正反意見都有，大多是給予支持鼓勵。不過也有支持網友提醒，「在這敏感時刻，不用一定要特別發文。」不過她堅持不刪文，並回應「只要是對的事就要堅持，不需要害怕。」

(中時 )