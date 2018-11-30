屏東縣議員蔣月惠臉書挺同婚 認為專法歧視

屏東縣議員蔣月惠表態挺同婚，並認為專法是歧視。（潘建志攝）

友善列印
中時

屏東縣議員蔣月惠29日晚間在臉書針對同婚議題表態，支持同婚並認為「專法把人給區隔了，那是一種歧視。」身為基督徒，認為挺同婚並不違背她的信仰，因為上帝對人的愛都是包容的；有同志朋友怕她被攻擊私下請她撤留言，她堅持不刪，「對的事就是要堅持！」

蔣月惠這次選舉在屏東縣議員第1選區，以第一高票1萬0806票順利連任。29日晚間她在個人臉書上寫道：「上帝給人們最大的快樂是人生而平等， 而不是不同類型的人，用專法把人給區隔了， 那是一種歧視。」表態挺同婚且反對立專法。

她說，她周邊有很多同志朋友，都曾向她傾訴生活上遭遇的歧視和困難，伴侶間也因沒有法律保障遇到很多問題。她認為同志婚姻並不會影響一般人的婚姻，只要相愛能相扶持就該得到祝福。

蔣月惠說，她的妹妹至今未婚，篤信佛教的她和兩名女眾同住，3人已相互扶持20多年。她曾和妹妹討論，因妹妹善理財，其他兩人把錢都交給她處理，但如果妹妹先走一步，財產則由她的兄弟姊妹平分，這對和她一起生活、相互照顧的女眾公平嗎？

至於立專法，蔣月惠認為婚姻本質並無不同，為何要另立專法來框住？給同志朋友「標籤化」？她以和身心障礙者相處的經驗為例，《身心障礙者權益保障法》是專法，對於重度障者也有保障，但對某些輕、中度障者反而可能造成隔離，也造成「標籤化」的結果。

至於基督教信仰是否和挺同理念造成衝突，她認為「恨能挑起爭端，愛能遮掩一切過錯。」上帝會愛並包容每一個人。她說她挺同婚的態度一直都未改變，之前到台北電視台錄影時，就曾表態挺同婚了。

她的貼文也獲得網友熱烈討論，正反意見都有，大多是給予支持鼓勵。不過也有支持網友提醒，「在這敏感時刻，不用一定要特別發文。」不過她堅持不刪文，並回應「只要是對的事就要堅持，不需要害怕。」

(中時 )

選戰Round 2開打 他稱國民黨搶下… 破冰！韓冰到三鳳宮還願 董事長…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。