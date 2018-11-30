NBA》影帝來了！丹佐華盛頓造訪湖人演講激勵

2018年11月30日 13:04 中時電子報 黃及人

詹姆斯跟丹佐華盛頓握手擁抱。(取自湖人官推)

為了提振全隊士氣，湖人29日特別邀請曾獲奧斯卡影帝的美國知名演員丹佐華盛頓，前來湖人訓練場館跟球員合影留念，且發表一段激勵人心的演說，湖人總教練華頓表示，「前役慘敗過後大家都很沮喪，有他來提振士氣很棒。」

湖人前役慘遭金塊痛宰32分，包含「小皇帝」詹姆斯在內的湖人球員心情都受影響，如今有了丹佐華盛頓的演講激勵，士氣自然大不同，華頓說：「他告訴我們善待他人，感激所擁有的東西，帶著謙卑與感恩面對每一天的開始。」

丹佐華盛頓曾以電影「震撼教育」拿下2002年奧斯卡最佳男主角獎，如今來到湖人演講，感受最強烈的當屬詹姆斯，「我是看著這些傢伙的作品長大的，我從小就崇拜他們，也希望長大能跟他們一樣，對他們的感激遠超想像。」

「這些演員並不知道他們曾激勵1名來自俄亥俄州阿克隆市的小孩，這是一切的根源，」詹姆斯說，「在我成長的地方，那邊現實的勵志人物，好像只有毒販而已，那些人是我僅存的的勵志人物，感謝上帝，我受到的是那些演員激勵。」

華頓最後強調，丹佐華盛頓的造訪時機純屬巧合，「這些事情都是事先安排好的，畢竟他們行程很繁忙，只是剛好在我們慘敗之後把他請來，並非因為我們輸那麼慘，就用手機快速撥話鍵把他叫來，他可是丹佐華盛頓。」

(中時電子報)