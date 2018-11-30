超傻眼！夫妻返家赫見陌生人開趴 筆電護照全被偷

2018年11月30日 13:10 中時電子報 吳映璠

你家就是我家？加拿大蒙特婁一對夫婦9日晚上與友人聚會完返家，赫見12名陌生人在家裡開趴，頗具設計的公寓瞬間成垃圾場，菸蒂掉滿地、牆壁全是污漬，讓凌晨2點想立即上床睡覺的夫妻超級傻眼。

加拿大男子亞當（Adam Mongrain）與妻子瑪麗斯（Maryse）告訴網路媒體BuzzFeed，本月初夫妻倆與朋友聚會完，約凌晨2點返家，在家門口就聽到開趴的喧鬧聲，而且聲音似乎還是從門後傳來，果不其然，門一開就看到12名男女在家裡狂歡，重點是夫妻倆全都不認識。

更傻眼的是，家裡亂成一團，空氣裡瀰漫著大麻及菸味，夫妻倆與女兒的私人物品散亂一地，啤酒、飲料罐到處放，菸蒂、垃圾掉滿地，牆壁、家具滿是污漬，廚房鍋爐上還有煮到一半的義大利肉醬通心粉，亞當還發現冰箱裡的香蕉不見了，他納悶：「怎麼會有人半夜4點在陌生人家裡做香蕉麵包？」

夫妻倆當場請這些不速之客離開，不過事後卻發現很多私人物品都不見了，包括2台筆電、2本護照、3隻手錶，另外他們收藏的酒、香水，甚至衣服都不翼而飛。

至於為什麼陌生人會闖進私人住宅開趴，他們稱事先已在訂房網站Bookings.com訂房，原來這幢三層公寓的二樓最近才在Booking公開出租，租賃事宜由公寓房東負責，而亞當夫婦所住的三樓並不對外開放，陌生人顯然跑錯樓開趴。

不過整起事件仍相當蹊蹺，房東向加拿大廣播公司新聞網（CBC News）宣稱，並未給陌生人三樓鑰匙，但陌生人到底是怎麼進去的，目前仍不得而知。

(中時電子報)