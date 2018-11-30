超傻眼！夫妻返家赫見陌生人開趴 筆電護照全被偷

加拿大一對夫婦月初凌晨返家後，發現12名陌生人在家裡開趴，現場杯盤狼藉。（示意圖／shutterstock）

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中時電子報
吳映璠

你家就是我家？加拿大蒙特婁一對夫婦9日晚上與友人聚會完返家，赫見12名陌生人在家裡開趴，頗具設計的公寓瞬間成垃圾場，菸蒂掉滿地、牆壁全是污漬，讓凌晨2點想立即上床睡覺的夫妻超級傻眼。

加拿大男子亞當（Adam Mongrain）與妻子瑪麗斯（Maryse）告訴網路媒體BuzzFeed，本月初夫妻倆與朋友聚會完，約凌晨2點返家，在家門口就聽到開趴的喧鬧聲，而且聲音似乎還是從門後傳來，果不其然，門一開就看到12名男女在家裡狂歡，重點是夫妻倆全都不認識。

更傻眼的是，家裡亂成一團，空氣裡瀰漫著大麻及菸味，夫妻倆與女兒的私人物品散亂一地，啤酒、飲料罐到處放，菸蒂、垃圾掉滿地，牆壁、家具滿是污漬，廚房鍋爐上還有煮到一半的義大利肉醬通心粉，亞當還發現冰箱裡的香蕉不見了，他納悶：「怎麼會有人半夜4點在陌生人家裡做香蕉麵包？」

夫妻倆當場請這些不速之客離開，不過事後卻發現很多私人物品都不見了，包括2台筆電、2本護照、3隻手錶，另外他們收藏的酒、香水，甚至衣服都不翼而飛。

至於為什麼陌生人會闖進私人住宅開趴，他們稱事先已在訂房網站Bookings.com訂房，原來這幢三層公寓的二樓最近才在Booking公開出租，租賃事宜由公寓房東負責，而亞當夫婦所住的三樓並不對外開放，陌生人顯然跑錯樓開趴。

不過整起事件仍相當蹊蹺，房東向加拿大廣播公司新聞網（CBC News）宣稱，並未給陌生人三樓鑰匙，但陌生人到底是怎麼進去的，目前仍不得而知。

(中時電子報)

文章來源：This Guy Came Home To Find 12 Strangers Partying In And Trashing His Apartment

文章來源：Montreal couple returns from night out to find dozen strangers partying in their home

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