汽燃費擬隨里程徵收 明年提可行性報告

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中時
陳祐誠

我國汽燃費隨車輛目前採以排氣量徵收，外界呼籲改採隨油徵收，但有另一派人認為不公平，議題爭執多年無法取得共識。交通部運輸研究所指出，電動車是未來趨勢，無論哪種方式都無法公平，提議採隨行駛里程或車輛總重徵收，明年中將提出可行性報告，同時擬把汽燃費改名為「道路維護管理費」。

運研所所長林繼國表示，該案目前由研究單位提出，正在進行進一步評估，可行性報告將於明年中出爐。他說，雖說採里程收稅，但執行面上會碰到困難，每輛車有裝設里程表，然而里程表有會被竄改的缺點，再來是如何取得資料，因為新車每年不用定檢，要思考用什麼方式取得每年檢查資料，作為汽燃費依據。

2008年以後汽油車、2012年以後柴油車、2017年以後機車，皆裝設可掌握里程資料的OBD2（車載診斷系統），但用這套系統抓出資料，可能同時會取出其他使用資料，涉及個資、隱私問題，且不少車輛尚未裝設OBD2，須考量額外裝設的成本費用、民意等，各個面向都要考慮。

林繼國指出，國外也有用手機紀錄里程的方式，但手機可能遇到沒電，訊號差的地區也會影響。隨里程收稅的方式，國際上都剛開始沒多久，美國現在有幾個州也採隨里程徵收，但還在試行中，技術也不一定跟台灣一樣，這牽涉到國內車輛使用人必須提供的資料內容。

(中時 )

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