淡海輕軌志工授旗　舞棍阿伯熱舞加持

2018年11月30日 13:36 中時 高彥哲

新北市長朱立倫到場授旗，給予淡海輕軌志工們肯定。（高彥哲攝）

淡海輕軌綠山線即將於年底完工通車，新北捷運公司今於水觀海碼頭舉辦志工隊成立授旗記者會，邀請到居住在淡水的舞棍阿伯葉復台現場熱舞炒熱氣氛，以及志工形象大使張瀚元及阿樂到場為志工加油打氣，淡海輕軌志工制服也首度亮相，由國際知名加拿大華裔設計師Daniel Wong黃偉豪操刀設計，融合淡水夕陽、軌道、淡水河及淡海輕軌的列車等元素，表現朝氣形象。

市長朱立倫今也到場授旗給予志工們肯定，他表示，配合年底即將通車的淡海輕軌，新北捷運招募百位志工協助，今日志工隊正式成立，很高興看到在地民眾、甚至是退休的長輩與在地的學生一同輕軌加入志工的行列，相信這些年輕活力未來能成為我們志工隊的主力。

新北捷運公司表示，新北捷運公司於今年10月初開始招募志工，未來志工隊新北捷運志工將在場站中協助站務人員提供旅客乘車及購票相關之諮詢與引導服務、協助人潮管制及協助維護車站清潔等，以提升運輸服務的品質，目前志工隊符合資格人數已近70位，未來也將持續進行招募工作。

新北捷運公司補充，淡海輕軌志工皆須年滿18歲，具服務熱忱，經各6小時基礎訓練與特殊訓練後，審核通過後就能加入淡海輕軌志工行列，志工除了提供服務學習時數認證外，亦提供企業實習的機會，期待淡海輕軌不只提升淡水在地居民交通的便利性，更能提供在地學生瞭解運輸營運系統及公共藝術作品規劃的機會。

(中時 )