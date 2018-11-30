影》高麗菜價跌 農委會：農民別抱著拚拚看的心理

2018年11月30日 13:39 中時 廖德修 、影音編輯／ 蔡孟哲 、影音編輯／

農委會今（30）日舉行「冬季安全安心農業精品展銷會」，關於高麗菜價低迷不振的現象，副主委李退之表示，當農民知道種植面積已經超過合理目標，且預估的產量應該會過剩時，不應再存著「拚看看」的預期心理，看是否有颱風、淹水等天災來臨，藉以解決可能面臨的量多價跌問題。

賣辛酸的！ 高麗菜盛產價跌 紙箱比菜還貴

李退之解釋說，農委會曾經一再提醒農民，台灣加入WTO後就應了解，台灣農業也必須面對國際貿易的潮流，必須體認農民所生產的不單是農產品，而是要面對市場競爭的商品。在種植面積、產量均可預先估算的狀況下，不宜再有拚拚看的心態。而在整體產銷過程中，農委會也提供了風災保險與運銷體制，希望能協助農產品的生產經銷。

根據台北農產運銷公司網站的資料，今天高麗菜進貨量410公噸，品質佳者上價10元，另外中價5元、下價2元。李退之說，若用「崩盤」來形容高麗菜價未免太過沉重，他自己前幾天曾到台南市新營區的菜市場買菜，高麗菜1個賣10元，農委會將盡力讓菜價在消費端與生產端兩方之間維持平衡。

根據農糧署先前的統計，9月分高麗菜的合理種植面積是180公頃，農民實際種植220公頃，已經超種40公頃，加上氣候暖熱，單位面積生產量高，才會造成量多價跌的狀況。不過10月、11月每月三旬的種植面積均已逐漸往下修正，11月上旬甚至已降到177公頃，以每一期70天可以收成來看，預估到12月上旬高麗菜的產量就會恢復正常，價格應該也會逐漸回穩。

(中時 )