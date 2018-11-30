韓國瑜拚觀光 呼籲旅行業者重視品質愛惜招牌

2018年11月30日 13:37 中時 林宏聰

高雄新科市長韓國瑜（中）尚未就職先拚觀光，30日參加高雄市旅行公會冬季旅展開幕剪綵。（林宏聰攝）

高雄新科市長韓國瑜尚未就職先拚觀光，30日參加高雄市旅行公會冬季旅展開幕剪綵，他表示，這次選舉南方崛起，很多人開始對高雄感興趣，他連說3次「品質很重要」，呼籲旅行業者機會只有一次，如果對服務品質沒有把握，寧可不要推團，千萬別砸了高雄自己的招牌。

「人要進得來，觀光和投資很關鍵！」韓國瑜說，親自出席高雄市旅行公會冬季旅展，即是宣誓對觀光發展的決心，未來高雄會積極加入醫療、宗教、美食、文創等旅遊元素，在歷任市府積累的現有基礎上，大力發展高雄觀光產業。

韓國瑜說，這次選舉最棒的是整個台灣經濟、關注焦點都往高雄移動，南方正在崛起，還有很多人說今年跨年要來高雄，他特別拜託台下旅行業者，全台旅遊景點那麼多，千萬要確保帶團品質，遊客來一次若感覺不好，下次就不來了，「大家要一起愛惜好不容易得來的高雄亮點！」

行政院長賴清德指示交通部觀光局、陸委會配合高雄發展觀光，韓國瑜得知消息直說「太好了！高雄市民會很感動！」他說，拚觀光不分黨派，大家都希望產業興旺，他提議市長就職典禮移至愛河畔舉辦，就是要創意展現全力發展觀光的企圖心。

針對小內閣人選，外傳新聞局長將是前電視台記者、六福集團協理王淺秋，然而據了解，這是有心人士刻意釋放的訊息，新聞局長其實另有其人，但韓國瑜本人仍三緘其口，強調所有人選都持續在接觸，至今尚未百分之百定案。

而副市長人選，高雄縣長楊秋興呼聲最高，韓國瑜也說市府團隊在地人是非常重要的，並透露有的副市長因為個人家庭、事業因素，可能要晚1、2個月才能報到，在市長就職前會統一向外界報告小內閣人事。

(中時 )