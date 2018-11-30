影》《如懿傳》富察皇后發糖 新戲和「他」爆定情之吻

2018年11月30日 13:35 中時 洪秀瑛 、影音編輯／ 蔡孟哲 、影音編輯／

董潔（右）和翟天臨的CP組合受歡迎。（恩喬依影視集團提供）

邱澤劇中發現李立群吃止痛藥。（恩喬依影視集團提供）

劇中卸下心防長談。（恩喬依影視集團提供）

飾演父子的兩人抱頭大哭。（恩喬依影視集團提供）

李立群、邱澤、董潔、翟天臨、葛蕾、劉瑞琪主演的家庭都會劇《幸福一家人》，最近在大陸掀起一股收視熱潮，從11月11日登陸北京衛視後，天天穩居黃金時段收視冠軍。李立群劇中與子女董潔、邱澤間感人又寫實的親子互動，感動無數人，不少觀眾看了後都說：「我想打電話回家了。」

《幸福一家人》是恩喬依影視集團打造的家庭都會劇，演員陣容堅強，除了今年剛以《誰先愛上他的》勇奪台北電影節影帝，並入圍金馬獎最佳男主角的邱澤外，還有《如懿傳》的富察皇后董潔、《軍師聯盟》中的楊修翟天臨，加上戲骨李立群、葛蕾、劉瑞琪等參演。邱澤戲中與李立群是父子，董潔則是他的姊姊，這次合作，邱澤獲益良多，「我們拍到最後真的就像一家人一樣，常常以劇中角色的關係在現場聊天」。

劇中被稱為互懟天王CP的董潔（飾房天心）、翟天臨（飾王爍）的感情則有大進展，董潔終於回應翟天臨的追求，大聲說出「我喜歡你」，還上演定情之吻。

不過拍攝這場吻戲，對兩人來說不容易，因為場景是在人來人往的商場，拍攝時很多人圍觀，翟天臨說：「這就是演員當眾的孤獨。」兩人戲中是歡喜冤家，私底下也常互開玩笑，要拍深情的吻戲特別難，有時一對眼難免會笑場，但翟天臨誇董潔很專業，「她會帶著我，讓我放鬆。」

邱澤戲裡一改過去電視劇中高富帥形象，飾演醫生房天憶的他，是個賣麵人家的小孩，雖然醫術精湛，但因家世背景不如人，升遷輪不到他，最後選擇入贅到醫院院長家中。劇中的他，外表高冷，看似冷淡，其實只是不習慣把愛說出口，邱澤提到自己的角色，「天憶雖然看起來很冷，但他對自己的家人是很在意的」。從邱澤設計的小動作也可以看到他的溫暖，一方面斥責弟弟不懂事，但一邊卻不自覺的幫忙弟弟整理衣領。

這是邱澤第一次跟李立群合作，從前輩身上讓他學習很多，明天播出的重頭戲是邱澤終於知道爸爸生病，回家詢問爸爸為何不說，讓身為癌症醫生的他情何以堪。李立群選擇不說的原因是不希望孩子因此難過，兩人最後抱在一起哭，拍攝時導演馮凱就笑說：「邱澤是愛哭鬼，拍哭戲沒難度。」果然，現場氣氛受兩人感染，連馮凱都邊拍邊掉眼淚。該劇正在愛奇藝台灣站免費獨家線上看。

(中時 )