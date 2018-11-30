影》民進黨四大「神主牌」沈富雄：和台灣主流民意互相矛盾

2018年11月30日 13:35 中時電子報 邱文秀 、影音編輯／ 蔡孟哲 、影音編輯／

民進黨九合一大敗，蔡英文總統在臉書發文檢討，其中兩句話卻又激怒民眾「我們在往進步價值前進的時候，沒有注意社會大眾沒有跟上。」前民進黨立委沈富雄在臉書撰文，指出蔡英文避重就輕，閃躲民進黨四大主張「台獨」、「廢核」、「挺同」、「廢死」，其實和台灣主流民意互相矛盾。

蔡英文總統在11月28日臉書的「給黨員的一封信」，其中寫道：「我們在往進步價值前進的時候，沒有注意社會大眾沒有跟上。」她更進一步詮釋「進步價值」是指經濟、能源及空污轉型。「社會大眾」是指沒有跟上轉型速度的「弱勢者」，而政府忽略的是沒有給弱勢者「關懷、協助及撫慰」。

蔡英文此封檢討書，反而更激起選民憤怒，宅神朱學恒也在臉書痛罵綠營這幾年的執政充滿了【我最高尚我最先進】的傲慢，綠營現在的中心思想就是:「你不認同他的進步價值，就是退步價值。」

前民進黨立委沈富雄也在臉書撰文「台灣社會主流民意與民進黨進步價值的落差」，他指出蔡英文這一段話的語氣雖給人「傲慢」的感覺，但重點其實是她刻意避重就輕，閃躲了今天台灣主流社會與民進黨間的四大矛盾，分述如下：

(一)台獨：主流意見是全力扞捍衛台灣主體性，有朝一日如能獲得獨立固然最好，如需付出重大代價，則此時不宜，但也堅拒統一，因此選舉期間，有一些小黨主張獨立，但公然主張統一的，則絶無僅有。

(二)廢核：主流共識是大家都要綠能，但深知緩不濟急。非（廢）核是終極目標，但無需在時間表固守2025，關心空污的危害甚於核災，綠營民代甚至把反核的焦點轉移到核廢料的處理。

(三)挺同：主流態度是除部份教會外，台灣社會並不「反同」，異樣眼光不代表歧視，另章處理同婚不代表惡意區隔。性平教育的爭議在傳授的起始年齡及教材內容的露骨程度。

(四)廢死：主流意見是反對全面廢死，罪大惡極者不可輕饒，「教化可能」的空間不可浮濫放寬，無法接受明明沒有修法廢死，卻不再執行死刑。

沈富雄說，總而言之，台灣社會是中間偏右，但相當寬容，兩大主要政黨都是右翼，國民黨是右言右行，民進黨則是左言右行。「左言」以往在選票上有吸引力，但幾次大選下來，已經失靈，選後的「右行」則被視為食言的髮夾彎。

沈富雄表示，民進黨的選擇有二：其一是冒著淪為在野黨的風險，繼續堅持固有的核心價值，冀望社會的腳步能跟上來。或者是向右妥協，以止血保命。

而由選後一週的種種跡象看來，民進黨選擇第二條路，府、院、黨、團同心一致鞏固領導中心，蔡英文鬥志堅強，內閣將部份改組，院、團在總統的指示下，已經快速處理第「廢核」、「挺同」矛盾，不再理會相關社運團體的糾纏。黨主席及立法院長的空缺將無異議的迅速補位，「蔡、賴配」將迅速整軍，深挖壕溝，朝2020展開延續政權的殊死戰。

(中時電子報)