詐騙集團「吃到飽」 聘師傅進駐機房現包檳榔

2018年11月30日 13:38 中時 徐養齡

新竹市警方逮捕詐騙集團一干人等。（徐養齡翻攝）

新竹市警方逮捕詐騙集團一干人等。（徐養齡翻攝）

新竹市警方逮捕詐騙集團一干人等。（徐養齡翻攝）

桃園陳姓男子自組電信詐騙集團，架設機房詐騙對岸民眾，沒日沒夜打電話吸金，短短1個月不法獲利就高達500萬，甚至還找來包檳榔師傅「進駐」全自動檳榔拌料進機房供貨，警方破獲後看了超傻眼。

警方調查，36歲陳姓男子為首的詐騙集團，涉嫌假冒大陸電信客服、公安、檢察官等名義，要求被害人將錢匯至「國家監管帳戶」，不少大陸民眾以為遭當局盯上，趕緊匯款自清，成了詐騙集團的肥羊，月吸金高達500萬。

陳男為掩人耳目，在機房加裝2到鐵門，另有7支監視器24小時監控周邊環境，並嚴格控管進出，成員們沒日沒夜在機房內打電話。

礙於外出買檳榔不方便，且每日動輒破萬元開銷，陳男索性找來包檳榔師傅攜帶全自動檳榔拌料生產機進駐，專責包檳榔，還兼職一線電信克服。

桃園地檢署檢察官王齡梓上周指揮新竹市刑警大隊科技隊、法務部調查局中部地區機動工作站、台北市警察局刑警大隊科技隊組成專案小組，見時機成熟直搗機房，查扣大批電信設備、教戰手則等證物。

警方指出，該詐騙集團薪資採獎金制度，論功行賞激勵成員，一旦成功詐騙，假冒的客服人員可從詐騙金額中抽得6％獎金，假冒公安及檢察官的則能抽得8％，其餘全歸上游所得，獲利驚人。

(中時 )