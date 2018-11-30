新北400萬人口差7000 遷入抽好禮

2018年11月30日 13:43 中時 葉德正

新北市邁向400萬人口活動，累計前6次滿千抽獎，已產生1位gogoro電動機車與5位國外雙人來回機票幸運得主，及近1300名中獎市民，30日再舉辦第7波抽獎，由副秘書長蕭旭岑抽出新加坡、日本沖繩雙人來回機票等175項好禮。數舉顯示，新北市在選後四天，人口突然暴增412人，推測是選後人口回流。

蕭旭岑表示，新北市自2010年升格以來人口成長近10萬人，期間市府新增公園綠地、運動休閒設施、公共托老托幼及全國最多的社會宅等，營造舒適的生活環境，另外招商成績及工商成長也是全國第一，創造許多就業機會，還有淡海輕軌列車昨天也開放試乘，最快年底前可以通車試營運，相信所有住在這裡的市民朋友都能明顯感受到新北市的繁榮與發展。

民政局長江俊霆表示，這次抽獎是從107年3月7日至11月17日設籍新北市的8萬5685位市民中，抽出價值3萬元的新加坡雙人來回機票、2萬6000元的日本沖繩雙人來回機票及自動研磨咖啡機等175個獎項。

江俊霆說，從上波人口突破399萬2,000人到現在，淡水及林口是人口成長前2名，這兩區也是升格8年以來，人口增長最多的地區，都高達2萬5000人以上，其中林口的世大運選手村社會住宅，自今年11月開始分批簽約入住，目前已有93戶共332人遷入設籍，至明1月預計將出租2500戶。

(中時 )