第2高票林燕祝表態：願與最高票謝龍介搭檔參選正副議長

2018年11月30日 13:44 中時 程炳璋

台南市議員選舉落幕，陸續多人宣布參選台南市議長，除民進黨6人傳出意願，國民黨洪玉鳳日前表態，林燕祝30日則以女議員最高票之姿，表達願與最高票的謝龍介搭檔，但尊重國民黨部安排，謝龍介日前已對外稱無意參選台南市議長。

民進黨台南市議會黨團4年前以議會過半數席次的優勢，意外敗給國民黨籍議員李全教，議會龍頭拱手讓人，令綠營支持者錯愕。今年台南市議員選舉剛落幕，議長選舉戰隨即展開，爭取議員支持的角力戰暗潮洶湧。

這次議員席次民進黨占25席絕大多數，當選的民進黨議員中，陸續有人在公開或私下表態爭取議長，包括邱莉莉、林宜瑾、郭信良、郭清華、蔡旺詮、林志聰等人都躍躍欲試，各打算盤爭取黨團支持。

國民黨這次議員選舉只占15席，日前議會7朝元老「台南市最資深議員」洪玉鳳已表態競逐議長寶座，另1位永康區議員林燕祝30日表示，自己這次選舉獲得1萬9000多票，是這次女性議員最高票，希望與獲得2萬3000多票最高票的謝龍介搭檔，一起參選台南市正、副議長。

謝龍介日前已表態不會爭取議長寶座，林燕祝則說自己不會主動爭取，國民黨人才濟濟，她可以輔選，也可以參選，一切尊重黨意安排。她強調，不管在什麼位置，同樣都會為人民發聲，持續努力監督市政。

(中時 )