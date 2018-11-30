影》高麗菜又崩盤了 張善政：這意外嗎？

2018年11月30日 13:54 中時電子報 徐秀娥 ／綜合報導、影音編輯／ 蔡孟哲 ／綜合報導、影音編輯／

高麗菜又崩盤了，市場賣2顆50元，產地價錢更低，3顆高麗菜50元還乏人無津，菜農欲哭無涙。對此，前行政院長張善政說，高麗菜又崩盤了，他一點也不意外。香蕉、鳳梨到現在高麗菜一路崩盤，只要農委會主事者沒有農業專業，又不願意貼近基層去深度瞭解，永遠不能解決問題。

高麗菜價格暴跌，農民欲哭無淚。（擷圖自中天新聞CH52）

張善政今(30)日在臉書上表示，現在政府對農業做的事情，就是效果不顯著。他觀察政府官員碰到菜價崩盤，往往只有三招。第一：召集官員排排站吃，呼籲大家踴躍效法；第二：輔導加工或收購當肥料；第三：政策性宣告蓋保存場(冷鏈)或者外銷機制。

張善政說，只要農委會主事者沒有農業專業，又不願意貼近基層去深度瞭解，永遠不能解決菜價的問題。（翻攝張善政臉書）

對於高麗菜的短期和中長期作法，張善政年初香蕉崩盤時曾提過，以科技管理農業的作法，用空拍機與人工智慧估算香蕉園栽植面積等。他以文旦柚子為例，若柚子盛產，就提早收割把皮拿去煉精油，會比等成熟後當水果銷售更有價值。

至於目前高麗菜價崩的問題，張善政說，高麗菜種植規畫從育苗、田區整理、資材到位、種植管理、收穫，整個期間約80-90天。雖然農委會9月11日有發出預警，而高麗菜崩盤2個禮拜過去了，回推盛產時間為何政府預警提早發布60天還無效呢？

張善政指出，這就必須瞭解農民作業的實務。當你田租好、開始育苗(或買苗)、打好田、肥料也灑進田裡了，就等定植了。這時候收到農委會預警，你會怎麼選擇？答案是，我資材都買了，資訊不夠即時，所以我還是會種下去，賭一把。盛產是一回事，但也搞不好碰到別的葉菜短缺，還是可以賭到好價錢，這就是農民心態。這樣心態履試不爽，農民才不管他是不是會導致產量過盛。

張善政認為，農委會要有贏過農民僥倖心態的新作法：有沒有辦法讓農民規畫種植之前，就可以知道所在地區目前種植的高麗菜有多少，陸續上市的數量及時間，也可粗估90天後自己種植的產品的出產量跟價格。這時候農民可以思考自己的成本而考量自己種不種，這不是農民最欠缺的嗎？

張善政說，這其實就是運用地理資訊系統 GIS 和智慧影像識別。至於涉及農作物類別的應用細節則較為複雜。但是過去這一年，青農朋友初步對西瓜等一些作物的嘗試，確認技術上是可行的。

張善政最後結語，現在是大數據的年代，農政單位應該體認目前的瓶頸，以開放心胸接受新觀念。最重要的，不要政治掛帥、遇事推諉，不然樸實的農民最後會用選票表示不耐。

(中時電子報)