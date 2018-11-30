新竹市3起住宅火警 住警器成功挽救

2018年11月30日 14:04 中時 徐養齡

住警器成功扮演住宅火警守護神的角色。（徐養齡翻攝）

新竹市消防局持續宣導。（徐養齡翻攝）

住警器被視為家庭消防安全守護神，新竹市消防局多年來積極推廣住戶安裝，並提醒只安裝1顆住警器的民眾可自行加裝，安裝於客廳、臥室、廚房等，達到最佳的防災效果。

消防局舉例，市區民主路、花園新城一街及西濱路一段的3處民宅，日前發生火警，警消處理完畢後發現，3案均為屋主在家烹煮食物不慎起火冒煙，住警器偵測到濃煙後發出警報，鄰居聽到聲響後立即通報119前往查看，未讓災害擴大蔓延。

市長林智堅指出，新竹市5層樓以下住宅至今安裝住警器比例已超過8成，今年除了延續以往的申請方式外，更加入低收入戶、獨居老人及身心障礙等低自主避難能力的民眾，透過消防人員及志工團體的居家訪視達到落實安裝住警器服務，民眾生活更安心。

消防局長李世恭指出，據統計，市區火警發生原因多半為「電器走火」，又以「住宅臥室」為最常發生的地點，往往因為延遲發現、延遲通報，或是逃生不易，造成難以挽回的遺憾。

他說，只要裝設住警器，當它偵測到煙霧或熱氣時，不僅會閃爍警示燈，還會及時發出警報聲，提醒住戶盡快逃生。

消防局強調，住警器內裝電池，不需配線，可獨立安裝於天花板上或牆壁上，具有及早通知、安裝簡易、價格便宜、電池供電10年等優點。

(中時 )