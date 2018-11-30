寵物餐廳4狗1貓鎮店 與萌寵共享美食天地

2018年11月30日 14:07 中時 陳淑芬

「嗝寵物餐廳」的狗狗鮮食，重視營養，連擺盤也不馬虎。（陳淑芬攝）

「嗝寵物餐廳」空間寬敞、雅緻。（陳淑芬攝）

因為愛寵物，也愛生活，陳政倫與同學鄭國閔兩人4年前開了「嗝寵物餐廳」，養了4隻狗1隻貓鎮店萌寵，常在雅緻的餐廳裡優游戲耍，成了「寵物控」用餐及親近萌寵的天地。陳政倫說，為讓飼主在寵物餐廳不用老是自己將就著吃，他們展現誠餐點都是採點現作的美食。特別的是，有一半常客是不帶寵物來，他們喜歡來用餐，與店裡或其他客人的貓貓狗狗玩，少了衝動飼養，就降低了棄養。

都愛寵物的陳政倫與鄭國閔，是就讀服裝設計系的同學，兩人4年前察覺到寵物友善餐廳不多，也期待工作自由度高，做市調看到寵物餐廳商機，對手作有興趣的鄭國閔去學了烘焙、烹飪，陳政倫則辭去服裝設計助理工作，兩人在忠勤街找到大空間、有小庭園的老房子，在靜巷裡開起「嗝寵物餐廳」。

餐廳空間寬敞雅緻，牆角都貼心設有懂寵物牽繩的扣環，養了4隻狗及1隻貓，法國鬥牛犬「皮皮」、黃金獵犬「皮美」、巴哥犬「皮蛋」、米克斯「皮傑」及貓咪米克斯「查理」。一臉憨厚的「皮皮」已經7歲了，他煞有其事地在餐廳內走動、與客人互動，傻氣的面容令人療育；「查理」則是不怕生靜謐地爬上爬下，店裡的寵物們成為溫馨餐廳內不可或缺的要角。

「寵物餐點只是未加調味，人吃也好吃」陳政倫說，寵狗狗鮮食，有牛豬肉混和的番茄肉醬飯及雞肉豆渣蔬菜烤飯糰。因狗的消化系統較難消化大面積的蔬菜，所以將蔬菜用料理機打碎再進行料理，番茄肉醬飯是用番茄、甜椒、黃蘿蔔等蔬菜，與牛肉、豬肉混合烹飪而成；飯糰則用纖維很高的豆渣混進白米飯及雞肉，適合用來控制體重。

陳政倫表示，過去一般的寵物餐廳只提供料理包或簡食餐點，店內供應飼主的早午餐、午餐、下午茶及飲品，有鬆餅、歐姆蛋、鹹派及飯食等套餐，都是現點現做，讓飼主與寵物在悠閒地空間裡共享美食。

(中時 )