NBA》想贏仍靠詹皇！湖人踹走溜馬摘第12勝

詹姆斯切入上籃如入無人之境。(美聯社)

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溜馬後衛柯林生準備發動快攻，詹姆斯在後虎視眈眈。(美聯社)

靠著影帝丹佐華盛頓現場演講激勵，湖人徹底掃除前役慘輸金塊32分陰影，30日靠著「小皇帝」詹姆斯貢獻全場最高38分，外加9籃板、7助攻、2抄截，最後以104比96力退溜馬，湖人拿下本季第12勝(9敗)，續居西區第7。

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這也是詹姆斯生涯第436場例行賽單場得分突破30分，讓他正式超越「郵差」卡爾馬龍成為史上第3多的球星，只是接下來詹皇要追的目標，分別是位居第1的喬丹(562)與第2的張伯倫(515)，看來想要追上的難度有點高。

湖人整場比賽表現如同坐雲霄飛車，一開賽火力全開拉出13比0，打完首節更以38比15大幅領先，看來影帝丹佐華盛頓的演講激勵很有用，沒想到次節開始失神，竟讓溜馬逐漸追上，甚至打到第3節，一度69比66反超。

幸好詹姆斯及時挺身而出，隨即帶領湖人搶回領先，更在前3節打完，取得83比75領先，就算溜馬末節一度追到只差1分，詹皇先投進三分球，接著「三分打」，最後妙傳波普投進三分球，憑藉一己之力打出9比0穩住勝局。

詹姆斯除了再次證明他在湖人無人可以取代的地位，更獲不少火力支援，英格拉姆14分，哈特替補也有13分進帳，庫茲馬與波普各摘11分，「拳王」泰森錢德勒雖然帳面只拿3分、9籃板與2火鍋，卻在禁區扮演關鍵攻守角色。

溜馬當家射手歐拉迪波仍因膝蓋痠痛缺陣，也讓溜馬火力不如以往猛烈，沙波尼斯替補攻下全隊最高20分，更抓15籃板，波達諾維奇14分，桑迪斯楊11分，喬瑟夫與麥克戴摩各有10分，溜馬目前13勝9敗、暫居東區第5。

(中時電子報)

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