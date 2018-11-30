陳怡蓉跟前男友的現任當閨蜜：一起狂講他壞話

2018年11月30日 14:17 中時 洪秀瑛

兩女見面各有心機。（青睞影視提供）

Melody。（青睞影視提供）

陳怡蓉和黃柏鈞的感情出現危機。（青睞影視提供）

葉天倫執導《雙城故事》由陳怡蓉、溫昇豪、曾珮瑜、黃柏鈞主演。本週，Melody客串的角色登場，她飾演黃柏鈞前妻，劇中刁難陳怡蓉，Melody大呼過癮：「其實滿爽的！」

Melody看到劇本就很喜歡這個角色，「很少有機會演這樣不好相處的人。」她劇中頻頻給陳怡蓉難堪，冷眼打量，不鳥陳怡蓉握手，要陳怡蓉接住她脫下的衣物、幫她夾菜，每句話都帶有諷刺，讓陳怡蓉無所適從。Melody入戲就展現超強心機，笑裡藏刀，越笑越讓陳怡蓉氣噗噗，只能啃雞腿洩恨。

陳怡蓉與Melody是第一次合作，相處很融洽，拍攝時也沒有包袱，Melody笑說：「我們彼此很開心，享受這過程，玩得很開心，礙於角色設定就這麼長，很想要多玩一些。」陳怡蓉則讚：「覺得Melody演得實在太好了，建議導演幫她加戲到劇終。」

戲外，Melody與老公吳育奇結婚12年，她從沒被對方前任刁難過，笑說：「我結婚滿久了，那好像是另一個世紀的事情了（指對方前段感情）。」陳怡蓉也沒有類似的經驗，「但有與前任的另一半變好朋友，再一起說前任的壞話。」

劇中陳怡蓉與Melody女兒派對狂歡過頭，成了Melody翻臉導火線，Melody變臉教訓陳怡蓉：「Stay away from my daughter（離我女兒遠一點）。」談到這場戲，Melody大笑：「其實滿爽的，很少有機會有人看到我發脾氣的樣子，這兩天客串讓我非常過癮。」

Melody的角色對孩子開明、有耐心，戲外她從小接受西化家庭教育，對自己的8歲、6歲女兒也是如此，「對孩子要保持理解，像朋友一樣，這對父母是一種方法，但內心當然還是會焦慮，希望孩子好。」女兒們都很乖，很少讓她生氣，她唯一地雷就是孩子對大人沒禮貌、不尊重，絕對會讓她不開心。

詳細播出資訊：

每週六晚間九點公共電視首播、晚間十點myVideo、Netflix同步上線、每週日晚間十點民視無線台、每週日晚間八點八大戲劇台播映。

(中時 )