陳怡蓉跟前男友的現任當閨蜜：一起狂講他壞話

葉天倫執導《雙城故事》由陳怡蓉、溫昇豪、曾珮瑜、黃柏鈞主演。本週,Melody客串的角色登場,她飾演黃柏鈞前妻,劇中刁難陳怡蓉,Melody大呼過癮:「其實滿爽的!」

Melody看到劇本就很喜歡這個角色,「很少有機會演這樣不好相處的人。」她劇中頻頻給陳怡蓉難堪,冷眼打量,不鳥陳怡蓉握手,要陳怡蓉接住她脫下的衣物、幫她夾菜,每句話都帶有諷刺,讓陳怡蓉無所適從。Melody入戲就展現超強心機,笑裡藏刀,越笑越讓陳怡蓉氣噗噗,只能啃雞腿洩恨。

陳怡蓉與Melody是第一次合作,相處很融洽,拍攝時也沒有包袱,Melody笑說:「我們彼此很開心,享受這過程,玩得很開心,礙於角色設定就這麼長,很想要多玩一些。」陳怡蓉則讚:「覺得Melody演得實在太好了,建議導演幫她加戲到劇終。」

戲外,Melody與老公吳育奇結婚12年,她從沒被對方前任刁難過,笑說:「我結婚滿久了,那好像是另一個世紀的事情了(指對方前段感情)。」陳怡蓉也沒有類似的經驗,「但有與前任的另一半變好朋友,再一起說前任的壞話。」

劇中陳怡蓉與Melody女兒派對狂歡過頭,成了Melody翻臉導火線,Melody變臉教訓陳怡蓉:「Stay away from my daughter(離我女兒遠一點)。」談到這場戲,Melody大笑:「其實滿爽的,很少有機會有人看到我發脾氣的樣子,這兩天客串讓我非常過癮。」

Melody的角色對孩子開明、有耐心,戲外她從小接受西化家庭教育,對自己的8歲、6歲女兒也是如此,「對孩子要保持理解,像朋友一樣,這對父母是一種方法,但內心當然還是會焦慮,希望孩子好。」女兒們都很乖,很少讓她生氣,她唯一地雷就是孩子對大人沒禮貌、不尊重,絕對會讓她不開心。

