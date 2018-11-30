徐榛蔚參選縣長高票過關 幕後操盤手鄒永宏功不可沒

2018年11月30日 14:49 中時 范振和

國民黨花蓮縣黨部主委鄒永宏對黨部設置的空中有機菜園，頗為自豪。（范振和攝）

設在國民黨花蓮縣黨部頂樓的愛心有機蔬菜園區，是國小最佳戶外教學據點。（范振和攝）

國民黨花蓮縣黨部主委鄒永宏改善黨部軟硬體設施，四處募款解決黨部人事管銷費用，也領軍打贏此次五合一選戰，準縣長徐榛蔚能高票當選，他是居功厥偉的幕後操盤手。

鄒永宏去年10月當選主委，11月1日上任後，積極整頓縣黨部，原本像垃圾場般的地下室變成會議中心，婦女會等各社團辦公室，也整修得煥然一新，頂樓200多坪闢建為空中愛心蔬菜園區，提供中小學生戶外教學場地。各鄉鎮市黨部建置電腦系統，也設法綠美化環境。

鄒永宏上任前，縣黨部和鄉鎮市黨部只剩下5位看守黨工，上任後，重新組練，如今已有27人黨工，而中央黨部只支應2人薪水，其餘25名人事費，以及各鄉鎮市黨部紅白帖支出，每月130萬元左右，得四處募款解決，連自己的老婆都是主要的勸募對象。

72歲的鄒永宏曾任省立花蓮醫院院長，一生忠黨愛國，不忍見宛如破落戶的國民黨群龍無首，遂挺身而出，今年2月左右，黨部運作總算步入正軌，他第1個動作就是深耕基層，要求各鄉鎮市黨部主任建立系統，找出小組長、黨員每天開會，凝聚共識。

今年3月五合一選舉提名作業開始，縣提名小組、委員會通過徐榛蔚代表國民黨參選縣長，再向中央反映爭取時，原本阻力重重，他力戰群雄，終獲中常會通過。

鄒永宏為強化基本盤，耗費頗大心力，各鄉鎮市長、縣議員等提名底定後，幾個小組結合各種候選人一起開「固本會議」，九月間，前縣長傅（請造字●左山右昆）萁發監服刑後，縣黨部更是一肩挑起選戰輔選重擔。

徐榛蔚此次參選縣長，未設競選總部，以國民黨花蓮縣黨部為基地，主委鄒永宏主導推動團結誓師大會，並提供鄉鎮市黨部充作各地競選服務處，同時，開闢「花蓮人開講」平台，凝聚黨員與支持群向心力，成功形塑徐榛蔚「花蓮好媳婦」吞忍堅毅形象，為徐攻下縣長寶座加分不少。

(中時 )