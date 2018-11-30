徐榛蔚參選縣長高票過關 幕後操盤手鄒永宏功不可沒

國民黨花蓮縣黨部主委鄒永宏是準縣長徐榛蔚高票當選的幕後操盤手，功不可沒。（范振和攝）

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國民黨花蓮縣黨部主委鄒永宏對黨部設置的空中有機菜園，頗為自豪。（范振和攝）
設在國民黨花蓮縣黨部頂樓的愛心有機蔬菜園區，是國小最佳戶外教學據點。（范振和攝）

國民黨花蓮縣黨部主委鄒永宏改善黨部軟硬體設施，四處募款解決黨部人事管銷費用，也領軍打贏此次五合一選戰，準縣長徐榛蔚能高票當選，他是居功厥偉的幕後操盤手。

鄒永宏去年10月當選主委，11月1日上任後，積極整頓縣黨部，原本像垃圾場般的地下室變成會議中心，婦女會等各社團辦公室，也整修得煥然一新，頂樓200多坪闢建為空中愛心蔬菜園區，提供中小學生戶外教學場地。各鄉鎮市黨部建置電腦系統，也設法綠美化環境。

鄒永宏上任前，縣黨部和鄉鎮市黨部只剩下5位看守黨工，上任後，重新組練，如今已有27人黨工，而中央黨部只支應2人薪水，其餘25名人事費，以及各鄉鎮市黨部紅白帖支出，每月130萬元左右，得四處募款解決，連自己的老婆都是主要的勸募對象。

72歲的鄒永宏曾任省立花蓮醫院院長，一生忠黨愛國，不忍見宛如破落戶的國民黨群龍無首，遂挺身而出，今年2月左右，黨部運作總算步入正軌，他第1個動作就是深耕基層，要求各鄉鎮市黨部主任建立系統，找出小組長、黨員每天開會，凝聚共識。

今年3月五合一選舉提名作業開始，縣提名小組、委員會通過徐榛蔚代表國民黨參選縣長，再向中央反映爭取時，原本阻力重重，他力戰群雄，終獲中常會通過。

鄒永宏為強化基本盤，耗費頗大心力，各鄉鎮市長、縣議員等提名底定後，幾個小組結合各種候選人一起開「固本會議」，九月間，前縣長傅（請造字●左山右昆）萁發監服刑後，縣黨部更是一肩挑起選戰輔選重擔。

徐榛蔚此次參選縣長，未設競選總部，以國民黨花蓮縣黨部為基地，主委鄒永宏主導推動團結誓師大會，並提供鄉鎮市黨部充作各地競選服務處，同時，開闢「花蓮人開講」平台，凝聚黨員與支持群向心力，成功形塑徐榛蔚「花蓮好媳婦」吞忍堅毅形象，為徐攻下縣長寶座加分不少。

(中時 )

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