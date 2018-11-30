大選後看台灣局勢 陸媒：兩岸統一不能完全寄託特定政黨

2018年11月30日 14:39 旺報 潘維庭

九合一大選落幕，大陸環球時報30日刊出專文稱，大陸有一些對島內新興政治人物 「把『九二共識』停留在嘴上怎麼辦」或「我們是不是要花錢買台灣『回歸』」的複雜聲音，認為這些複雜聲音背後，蘊藏著兩岸同胞對台灣前途的關心，以及國家統一和民族復興的期待，但其中部分擔憂也隱含著一定的曲解和誤區。

這篇專文由中國社科院台灣研究所研究員黨朝勝所寫，文章提到，首先，兩岸統一雖不能完全寄託於特定政黨，但必須首先否定「台獨」政治路線。

他認為，「台獨」是中華民族的敵人，要堅定不移地反對一切「台獨」分裂活動，當然更要堅決反對政權的「台獨化」。此外，早在1979年的《告台灣同胞書》中，大陸已表明「寄希望於台灣人民」的基本方針。

另外，黨朝勝認為，「如果還有人將兩岸前途寄望於島內某一政黨，實在過於簡單。大陸的發展進步是決定兩岸關係走向的關鍵因素。從這一角度而言，大陸同胞的每一分努力都是在為和平統一做積極貢獻。」

其次，他也提到，兩岸統一是基於情感與認同。大陸對兩岸統一的認識經歷一個不斷深化的過程。為實現兩岸和平統一，鄧小平早已提出「一國兩制」科學構想，後經不斷完善，兩岸統一路徑更加明確，即兩岸關係和平發展是兩岸和平統一的必由之路。

他指出，十八大以來，習近平在對台問題上形成「兩岸一家親，共圓中國夢」；維護兩岸關係和平發展的宗旨是增進兩岸同胞的福祉；所追求的國家統一，不僅是形式上的統一，更重要的是兩岸同胞的心靈契合等一系列新思想、新戰略、新論斷。另外，大陸給予台灣同胞同等待遇的相關內容，已列入十九大報告，「追求兩岸統一，是基於兩岸血濃於水的手足親情，是基於無法割裂的民族認同，而非單純的物質交流。」

黨朝勝稱，最後，推動兩岸關係和平發展，推進國家和平統一進程是一個長期過程，不可能通過一、兩次選舉就發生根本性變化，必須行穩才能致遠。他認為，當前兩岸同胞間仍有很大隔閡，對於「統一」尤其是「一國兩制」的理解，兩邊解讀也有差距，但歸根結底，這源自於兩岸交流的不充分、不深入。

因此，兩岸交流不充分、不深入的現狀，已遠遠不能滿足兩岸同胞對兩岸交流的期待。在此情形下，兩岸同胞更應將心比心，增進相互理解與尊重，「台灣同胞希望大陸同胞多採購些貨物，自在情理之中，大陸同胞希望台灣同胞多與大陸交流，更充分認識到台獨的危害，也是理所當然。」

(旺報 )