林聰賢、陳吉仲不下台 彰化菜農批：噁心的大人

2018年11月30日 14:28 中時電子報 邱文秀

高麗菜盛產「紙箱比菜還貴」農民怒批這林聰賢、吳音寧下台(中天新聞)

只有吳音寧下台，彰化菜農批林聰賢、陳吉仲：噁心的大人。(洪寶評臉書)

北農總經理吳音寧昨日被拔官下台，農委會主委林聰賢晚間在臉書PO出700多字文章，以「危崖有花 臨淵履冰」表達感念與不捨吳音寧的心情。彰化高麗菜農洪寶評在臉書批評，要人走還要虧一下，真是得了便宜還賣乖，「你們這些大人有多噁心」，並轟林聰賢、陳吉仲跟民進黨高層，錯誤的農業政策不會改。

吳音寧因拒絕主動請辭，遭到農委會提案解職，以全票通過且即刻生效，不少人痛罵農委會主委林聰賢根本是為求自保「斷尾求生」，林聰賢29日晚間在臉書PO出700多字文章，還附上一張他與吳音寧相談甚歡的照片，表達感念與不捨吳音寧的心情，還說吳音寧不是「尾」是大將。

高麗菜一上市就崩盤，彰化農民洪寶評日前帶高麗菜上《新聞龍捲風》，拿下自己的眼鏡說，壞了只能用膠帶黏一黏，不敢拿去修。他問農委會到底種什麼才能溫飽，有錢養妻兒。對於DPP趕走韓國瑜，搶了北農菜攤丟了江山，洪寶評也用閩南語連罵民進黨「死好啦!」

對於林聰賢的的臉書發文，洪寶評也在臉書上批「要人走還要虧一下，真是得了便宜還賣乖，贏角擱愛贏話，你們這些大人有多噁心!」他說，難怪雲林菜農林佳新會說：「我會想她。」，並播放歌曲：心愛的再會啦!

洪寶評問「真的是大將你們怎會突然開董事會撤換？聰賢、吉仲、民進黨高層，我看你們農業政策是真的不會改、不會改！」

(中時電子報)