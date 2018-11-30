楊晴、羅平放閃照曝光 粉絲拱在一起

2018年11月30日 14:38 中時 洪秀瑛

羅平劇中求婚。（TVBS提供）

兩人在IG放上放閃照。（TVBS提供）

TVBS42頻道《女力報到》如火如荼趕拍中，楊晴與羅平為劇拍攝跑遍淡水、金山、陽明山，日前兩人IG分別曬出兩人黑白親密合照，寫著：「遇見你，是我生命中最美好的事。」楊晴一PO完，馬上引來粉絲關注，以為是「晴強CP」認愛宣言，網友紛紛表示「他們會不會真的在一起？來打賭，輸的請喝蜂蜜檸檬」、「假戲真做？」

羅平開玩笑說：「一切隨緣，就交給上天決定囉！像她這樣漂亮的女孩不喜歡也難。」楊晴則表示，很喜歡與羅平對戲的感覺，現在和他已經培養出默契，所以在拍戲的空檔都能有互動。至於假戲真做，楊晴笑說：「自己是不能一心多用的人，目前以工作為重。」

在《女力報到》楊晴與羅平延續情緣，羅平從美國回來後，想向楊晴求婚，但因過程太魯莽，屢次失敗，劇情吊足觀眾胃口，網友留言懇求編劇不要虐心。劇中，宋志強(羅平 飾)想要給楊晴一個正式浪漫求婚儀式，請朵拉(李宣榕 飾)問出楊晴的手指圍，女兵、男兵們幫忙佈置會場，只為了讓楊晴真正點頭答應說：「我願意。」不料，求婚失敗，還處處露出破綻讓楊晴起疑心。每周一至周五晚間8點TVBS《女力報到》。

(中時 )