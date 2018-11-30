台灣難踏雪可「尋梅」 武陵農場臘梅處處香

武陵農場栽種台灣少見的蠟梅，最近已陸續吐苞待放，花色類似蜜蠟，又在臘月綻放，因而得名。（王文吉攝）

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武陵農場栽種台灣少見的蠟梅，最近已陸續吐苞待放，花色類似蜜蠟，又在臘月綻放，因而得名。（王文吉攝）
武陵農場於茶莊旁栽種臘梅，最近萌發蠟黃色花苞，目前有2成綻放。（王文吉攝）
武陵農場於茶莊旁栽種臘梅，最近萌發蠟黃色花苞，目前有2成綻放。（王文吉翻攝）
武陵農場種植觀賞用的梅花，有紅、有白，重瓣、單瓣，品種繁多，不同於生產梅子的白梅。（王文吉翻攝）
武陵農場的蠟梅園位於茶莊旁，即將進入盛開期，空氣中濃烈香氣，吸引遊客前往「尋梅」。（王文吉翻攝）

「雪霽天晴朗，臘梅處處香」，在台灣很少有踏雪機會，但在武陵農場就能聞到「臘梅」處處香，茶莊旁的臘梅逐漸萌發蠟黃色花苞，目前有2成綻放，至於觀賞用的梅花，有紅、有白，重瓣、單瓣等，品種繁多，也將接力盛開，芬香滿園，而楓紅可持續到12月中旬。

武陵農場四季分明，位於茶莊旁的臘梅最近悄悄吐露蠟黃花苞，品種有素心臘梅、馨口臘梅及大花臘梅等，香氣濃烈，目前有2成綻放，還有觀賞用的梅花也準備爆發，園方預估，最佳賞花期落在12月中旬至明年1月中旬之間。

武陵農場表示，很多人認為「臘梅是臘月開的梅花」，這是不準確的，臘梅為樟目、蠟梅科，花色蠟黃，梅花為薔薇目、薔薇科，兩者的樹形、花苞樣態及香味也完全不一樣。武陵農場種植觀賞用的梅花，有紅、有白，重瓣、單瓣，品種繁多，不同於生產梅子的白梅。

中橫便道日前開放中巴通行，許多民眾搭乘公車從谷關前往梨山旅遊，刷電子票證單趟僅需60元，半個月來觀光有復甦跡象。武陵農場表示，秋季熱門的落羽松、楓葉、銀杏等三大變葉植物，可以維持至12月中，最近確實有不少遊客入園賞楓，人數比去年同期增加2.2%。

(中時 )

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