2018年11月30日 14:41 中時電子報 綜合報導

大選過後，原本的綠地變成藍天，除了縣市首長的大勝利之外，國民黨這次提名了40歲以下的議員共68位，其中當選了57位，當選率高達將近8成5，而造就這次漂亮結果的除了韓流效應之外，是不是還有哪些方向打動選民，讓這一次的選情翻盤。

年輕議員當選率高達將近8成5 國民黨青年軍幾乎大獲全勝

民眾表示這次的選舉，「主要是因為會覺得現在的執政比較無感，進而真的會影響到說，會比較考慮讓新的人看看會不會不一樣。」這次可以看到國民黨以大突破的方式推出新人議員參選，不只創下話題，也讓民眾覺得，政黨內部自己的汰舊換新對大眾來說也是一個參考的面向。

但是新進的議員對於選民來講大多數還是陌生的，而實際走訪街頭，民眾其實大多數對這次的年輕議員表示「不認識」，但也有部分民眾說「之前有在網路節目看過他們上節目，印象滿深刻」「我記得在Youtube有看過他們合體拍的廣告，那時候就有印象，如果是自己的投票區，會去稍微GOOGLE一下」，對此現象國民黨青年部主任翁紹輝表示：「這次青年部身為黨中央的任務就是盡量的去行銷我們這次推派出來的年輕議員，那我們會主要把TA鎖定在年輕族群，所以舉辦的活動會比較年輕化，那我們也自製娛樂性的談話節目，在網路平台播出。」

年輕議員當選率高達將近8成5 國民黨青年軍幾乎大獲全勝

而淺談這次國民黨青年部舉辦的活動，翁紹輝表示「實體活動除了我們在北中南大學辦理的政治類型講座之外，以暑假辦理的狂5夏季系列比賽討論度最高。」一次推出五樣比賽要吸引年輕族群目光，從學生最興盛街舞、彈唱、電競、籃球，還直接挑戰年輕人創意舉辦設計比賽。

年輕議員當選率高達將近8成5 國民黨青年軍幾乎大獲全勝

街舞不僅吸引了世界冠軍ZERO FOUR CREW悄悄現身參賽隊伍並且奪冠；彈唱比賽更是有遠從東部及蘭嶼來的參賽者一路挺進決賽；籃球比賽更是創下報名組數全部突破限制組數造就一個比賽將近180組隊伍近700人參賽的盛況；電競也吸引不少國內好手前來爭奪獎金；而設計比賽更是因冠軍作品爆紅了好一陣子的新聞話題。

年輕議員當選率高達將近8成5 國民黨青年軍幾乎大獲全勝

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不只比賽項目吸引人，這次邀請的也是重量級評審，設計比賽初選就邀請到金曲獎殿堂級評審楊佳璋及賽科學設計創辦人林厚進，街舞從預賽到決賽，小晶、雪球、黑嘉麗、小穎、小黑，個個都是街舞界的重量級前輩及評審；彈唱方面不只邀請到知名創作人及三角Cool團員崔惟楷、唱片公司總經理兼流行音樂系教授韓羅賢，更在整體演出邀請到了凱渥的資深名模兼秀導王聖芬，電競比賽也找來知名的實況主及新生代議員徐巧芯做現場的賽事轉播，活動的總負責人戴淞宇表示：「資源雖然很少，但我們希望不論話題性、代表性或是權威性都要做到無可挑剔，以政黨舉辦的活動來講，我們是覺得民眾如果要有感，那就要做出不一樣的格局。」

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而不光只是實體活動，青年部為了行銷自家黨派的年輕議員參選人，也規劃了一系列網路平台的曝光露出，從八月上線的網路節目「青年YA生活」，每集設定一個貼近年輕人的主題，固定邀請一位年輕議員參選人搭配兩位素人或是模特兒來分享經驗，力求曝光讓觀眾先初步認識；徐巧芯、耿葳、李柏毅、王威元、江怡臻、劉美芳、廖先翔、朱珍瑤、陳偉傑等全台共超過20位議員上節目，不只做出口碑，後期更有許毓仁、網路爆紅主持人李明璇、蘇打綠團長阿福等加入話題討論，更締造最高一集20萬觀看次數的網路佳績。

年輕議員當選率高達將近8成5 國民黨青年軍幾乎大獲全勝

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翁紹輝表示：「如何分配資源給全台灣年輕議員參選人，是考驗青年部的一個很大的困難，因為節目錄製棚租在台北，很多中南部甚至東部地區的參選人錄影比較麻煩，所以我們也提供專區跟專欄小編，只要他們有好的活動，我們就會協助他們製作成新聞上架，因為我們如果鎖定投票的族群在年輕人身上，那長期對政治不太關切的年輕人，在投票前最有可能的就是直接GOOGLE當地的參選人做了什麼事情，而初選的議員卻苦無沒有媒體露出的機會，所以我們跟中時電子報商談了一個專區，盡量的去讓我們的參選人有機會在網路平台做露出。」企劃總負責人戴淞宇表示：「從實體活動、網路平台、媒體露出，是我們現在手上能把資源發揮到最大效益的切入角度。」

而這些網路活動不只幫助了年輕議員參選人，更在選舉前一個月被許多相對媒體弱勢的縣市首長級的參選人看見，進而邀請合作，翁紹輝說：「其實收到合作邀約還滿驚喜的，我們一直覺得我們的成效會鎖定在青年族群比較多，沒想到會跟地方的參選人有合作機會，所以我們最後這個階段把心力全投入在這個輔選直播列車裡面。」從新竹縣、雲林縣、彰化縣、嘉義市、台南市甚至到了金門，最後的活動都可以看到候選人放下身段，用網路走了一場不同以往的造勢行程，用當地的美食、建設與政策，來完成一場近60分鐘的直播。

年輕議員當選率高達將近8成5 國民黨青年軍幾乎大獲全勝

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而對於選後的結果，翁紹輝表示：「開票當天真的睡不著，因為這半年來真的太辛苦，我們一直覺得就是努力做，然後結果交給選民決定，因為是他們在看我們有沒有改變，然後合作過的議員還是縣市首長幾乎全上這件事情，真的是覺得我們很幸運，雖然提供的幫助很有限，但想到他們當選的過程當中我們也出了一小份力量，就覺得很替他們開心。」

(中時電子報)