大砍風電躉購價外商威脅不玩了！沈榮津疾呼別緊張 錢可以談

2018年11月30日 14:48 中時電子報 陳儷方

經濟部預告明年離岸風電躉購費每度5.106元，比今年的5.8498元，大降12.7％，離岸風電開發商紛喊不玩了。因為無法在今年完成簽約的廠商，離岸風電每度最多只能賣5.106元，經濟部長沈榮津公開呼籲開發商不要緊張，12月會召開公聽會，開發商可以提出不敷成本的數據，大家可以再談，離岸風電躉購費率尚未定案。

沈榮津為了安撫開發商，30日上午立即跟開發商溝通，包括：沃旭能源、哥本哈根基礎建設基金、達德能源、北陸電力、中鋼、台電等廠商，希望廠商能提供成本數據，讓數據說話，明年的躉購費率還沒定案，12月將召開公聽會，蒐集大家意見後，再回到躉購費率委員會討論、定案。

今年離岸風電躉購費率每度超過5.8元，跟國外競標價比起來，自然是高得離譜，就算是跟國內的離岸風電競價得標價2.2245元相比，也是超過1倍的差距，至於明年的躉購費率，經濟部29日預告每度5.106元，低於今年的5.8498元，所以已有外商開嗆，將考慮是否還要投資。

可以在今年底前完成簽約，適用今年躉購費率的家數恐怕有限，因此明年的躉購費率受到高度關注，開發商甚至2天前就放話，低於5.8元就不做了，位於彰化外海的海龍風電，甚至直接取消原訂11月30日舉辦的在地夥伴MOU簽署記者會，表示將重新評估在台的投資策略及方式。

(中時電子報)