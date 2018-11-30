王家梁肌情MAN爆 鍾瑶見男神秒變花癡

2018年11月30日 14:57 中時 洪秀瑛

林子閎。(東森提供）

鍾瑶自嘲曾是屁孩。(東森提供）

三人劇中蹺課。(東森提供）

林子閎載臧芮軒畫面浪漫。(東森提供）

鍾瑶（左）與林子閎戲裡外愛鬥嘴。(東森提供）

鍾瑶、林子閎、臧芮軒在台視、東森戲劇《艾蜜麗的五件事》劇中飾演高中同學，不但成為不打不相識的損友，湊在一起更是狀況不斷。先是上週的搞笑作弊戲引起觀眾熱議外，這週他們竟然又要翻牆翹課去！但戲裡帥氣翻牆而過的林子閎，拍攝時卻被書包狠Ｋ多次還被砸臉，他笑說這是他自己加戲的橋段，「我想說可以讓這段有搞笑感，但導演還是希望我可以帥一點，最後反而白白被砸了」。

鍾瑶跟子閎更自爆過去也有過爬牆、翹課的經驗，但鍾瑶翹課竟然不是出去玩，而是到游泳池游泳或去體育館運動，從學生時期就超好動。鍾瑶笑說「我以前跟戲裡的艾蜜麗一樣皮，也會把書包背帶背在脖子或額頭上，就是十足的小屁孩樣」。林子閎說自己也曾不懂事，為了吃東西翻牆翹課過，讓他拍翻牆戲時莫名有種熟悉感。但他們也趕緊喊話，呼籲觀眾不要亂學，真摯又緊張的模樣引起現場大笑。

從戲裡鬥嘴到戲外的鍾瑶和林子閎，連劇組的人都虧他們互動真的跟戲裡毫無違和。就連劇中一場打羽球的戲，兩人都能超認真的比賽。林子閎不但為這場戲練了好幾天羽球，鍾瑶還不斷炫耀自己球技超好，互相鬥嘴的模樣十分搞笑，且林子閎就連浪漫載臧芮軒的約會戲，都可以故意亂晃腳踏車把女方嚇得半死，立馬被鍾瑶跟臧芮軒兩人狂噹他「超中二」。

鍾瑶劇中仰慕王家梁多年，就連在圖書館巧遇男神這樣的浪漫情節，都能趁對方等電梯時偷拍兩人合照，十足迷妹樣。她還為此狂練習偷拍跟王家梁的合照，沒想到跟戲裡一樣技巧太差立馬被發現。王家梁也在劇中上演肌情沐浴戲，一大清早淋冷水拍攝也讓他笑說這場戲真的「清爽又醒腦」。王家梁說「為了畫面好看我要從臉往下沖超強的冷水注，水強到我中間真的有點無法呼吸的感覺」。台視、東森《艾蜜麗的五件事》於每周六日晚間10點播出。

(中時 )