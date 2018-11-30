王家梁肌情MAN爆 鍾瑶見男神秒變花癡

鍾瑶（右）與王家梁。(東森提供）

友善列印
中時
林子閎。(東森提供）
鍾瑶自嘲曾是屁孩。(東森提供）
三人劇中蹺課。(東森提供）
林子閎載臧芮軒畫面浪漫。(東森提供）
鍾瑶（左）與林子閎戲裡外愛鬥嘴。(東森提供）

鍾瑶、林子閎、臧芮軒在台視、東森戲劇《艾蜜麗的五件事》劇中飾演高中同學，不但成為不打不相識的損友，湊在一起更是狀況不斷。先是上週的搞笑作弊戲引起觀眾熱議外，這週他們竟然又要翻牆翹課去！但戲裡帥氣翻牆而過的林子閎，拍攝時卻被書包狠Ｋ多次還被砸臉，他笑說這是他自己加戲的橋段，「我想說可以讓這段有搞笑感，但導演還是希望我可以帥一點，最後反而白白被砸了」。

鍾瑶跟子閎更自爆過去也有過爬牆、翹課的經驗，但鍾瑶翹課竟然不是出去玩，而是到游泳池游泳或去體育館運動，從學生時期就超好動。鍾瑶笑說「我以前跟戲裡的艾蜜麗一樣皮，也會把書包背帶背在脖子或額頭上，就是十足的小屁孩樣」。林子閎說自己也曾不懂事，為了吃東西翻牆翹課過，讓他拍翻牆戲時莫名有種熟悉感。但他們也趕緊喊話，呼籲觀眾不要亂學，真摯又緊張的模樣引起現場大笑。

從戲裡鬥嘴到戲外的鍾瑶和林子閎，連劇組的人都虧他們互動真的跟戲裡毫無違和。就連劇中一場打羽球的戲，兩人都能超認真的比賽。林子閎不但為這場戲練了好幾天羽球，鍾瑶還不斷炫耀自己球技超好，互相鬥嘴的模樣十分搞笑，且林子閎就連浪漫載臧芮軒的約會戲，都可以故意亂晃腳踏車把女方嚇得半死，立馬被鍾瑶跟臧芮軒兩人狂噹他「超中二」。

鍾瑶劇中仰慕王家梁多年，就連在圖書館巧遇男神這樣的浪漫情節，都能趁對方等電梯時偷拍兩人合照，十足迷妹樣。她還為此狂練習偷拍跟王家梁的合照，沒想到跟戲裡一樣技巧太差立馬被發現。王家梁也在劇中上演肌情沐浴戲，一大清早淋冷水拍攝也讓他笑說這場戲真的「清爽又醒腦」。王家梁說「為了畫面好看我要從臉往下沖超強的冷水注，水強到我中間真的有點無法呼吸的感覺」。台視、東森《艾蜜麗的五件事》於每周六日晚間10點播出。

(中時 )

美國隊長《復仇者4》卸任？! 導… 蔣勁夫家暴有新證？傳女友挨打第…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。