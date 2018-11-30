日月潭龍柏老樹遭盜 邵族耆老痛心疾首

2018年11月30日 15:09 中時 沈揮勝

另一棵。（讀者Diklha Tanakyuwan提供）

還有這1棵。（讀者Diklha Tanakyuwan提供）

日月潭地區在10多年前，也曾出現過1波盜伐龍柏老樹的歪風。（本報資料照片／沈揮勝攝）

直徑30公分左右的龍柏老樹，常是盜賊覬覦的目標。（本報資料照片／沈揮勝攝）

大日月潭地區在2004年與2015年，連續發生多起龍柏老樹遭盜伐事件，警方鎖定特定對象查察後平息幾年，但最近似有死灰復燃跡象；29日上午，邵族耆老Diklha Tanakyuwan在玄光步道散步時，發現又有3棵被砍走，急向日管處反映，現由保全加強巡護以防繼續被盜。

龍柏樹因成長緩慢，且材質精緻又帶有香氣，易受宵小覬覦；日月潭環潭周邊在日據時代，以及1950年代興建玄光寺、玄奘寺時，都曾栽植不少龍柏，用以美化景觀環境。

其樹齡較高者約為80至100年，年輕者也有60歲左右。10多年前水里地區流行利用針葉木塊材，以手工車製花器或聚寶盆，幹身直徑超過20公分的龍柏屢遭盜砍；3年前魚池鄉中明村某民營茶廠8棵具歷史性的老龍柏也遭毒手；這兩天又再發生盜木事件，讓鄉親痛心疾首！

Diklha Tanakyuwan（漢名：丹俊傑）認為，此況如果不立即遏止，恐怕其他植株也將會陸續遭賊盜走。他立刻向保全人員及日月潭國家風景區管理處伊達邵管理站反映。站主任陳逸全表示，已通知土地所有權人林務局報請警方偵辦；另方面，保全員也加強人力投入巡護。

(中時 )