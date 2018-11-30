歡送！5藍委當選縣市長　盼黨團繼續當後盾

2018年11月30日 15:20 中時 楊佳穎 、 陳信翰

九合一選舉落幕，國民黨團今設宴歡送當選縣市首長的國民黨立委盧秀燕、王惠美、張麗善、楊鎮浯、徐榛蔚，會中藍委們互相舉杯敬酒、加油打氣，氣氛熱絡。楊鎮浯表示，先前跟大家朝夕相處、一起打拚，如今要跟手足弟兄暫時告別，除了開心也有很多不捨；王惠美也說，在立法院待了6、7年，已經當作娘家，未來還是要借重所有委員，一同推動縣政。

國民黨團在今年縣市長選戰中，分別由盧秀燕當選台中市長、王惠美當選彰化縣長、張麗善當選雲林縣長、楊鎮浯當選金門縣長，以及徐榛蔚當選花蓮縣長，而黨團今日中午也在立法院康園餐廳設宴歡送，除獻花給到場的王惠美、張麗善、楊鎮浯，大家也一同大合照，離情依依。

楊鎮浯指出，與黨團夥伴併肩作戰將近1000個日子，第九屆所有同仁應是感情最好、凝聚力最強的一群夥伴，所以這次選舉中可見黨團同仁從北到南、離島，都發揮得淋漓盡致，全力展現團隊戰力；而這次國民黨能贏得這麼漂亮，當然有很多原因，黨團同仁不分彼此、發揮到極致也是關鍵，所以一定要感謝這群感情最深厚的夥伴。

王惠美則說，在立法院待了6、7年，把它當作娘家，黨團同仁的感情也非常好，像兄弟姐妹，接下來無法像以前一樣天天在這邊，當然會感傷，未來也要繼續拜託這些委員，讓彰化的建設、福利爭取更加順遂。

張麗善也表示，自己在立法院2年，尤其在國民黨弱勢情況下，每位同仁的感情都非常好，而這次有幾位同仁要離開，相信大家都依依難捨，未來也盼黨團繼續成為各縣市首長的後盾，還有很多中央政策及需要協助的地方，都要仰賴黨團同仁繼續給予協助、做後盾。

另外，參選桃園市長失利的藍委陳學聖則開玩笑直喊，「太想念你們，沒辦法了只好留下來，你們一定有念力叫我不要離開！」他接著分析，桃園市長鄭文燦花這麼多錢、用這麼多心力，選票也只成長6萬票，而若藍營沒分裂，實際上還是維持吳志揚在2014年的盤，「所以基本盤是穩住了，用最少經費在艱困環境下，對所有團隊及支持我的人，我都非常感謝」。

至於是否要爭取下屆繼續努力？陳學聖表示，會先把自己做好、將立委工作做好，未來無論誰出來選，2022一定要贏回來，2020總統大選也全力以赴；這次在這麼艱困的環境中，用最少的經費給國民黨在桃園打了一場不一樣的選戰，「相信2020選戰，在桃園會有一隻非常精銳的部隊。」

(中時 )