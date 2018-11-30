中職》鄧志偉韌帶斷裂復健中 以「不死鳥」郭泓志激勵自己

統一獅鄧志偉。（鍾亞芳攝）

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中時電子報
/台東報導

統一獅鄧志偉今年季末時因傷造成右膝韌帶斷裂，手術後他積極復健、期待可以盡快回到球場，「『小郭（郭泓志）學長投球肩膀開過刀都可以回到大聯盟了，他行，為什麼我不行？』」

鄧志偉透露，開刀後的隔一天，醫院為他彎角度痛苦難耐，但是因為父母也在場，他不願家人看見他流淚而傷心，強忍痛楚與眼淚復健。目前鄧志偉開刀大約過了1個月，復健進度越來越好。

以普通人的標準，大約要經歷4到6個月的復健才能康復，不過鄧志偉為自己設下目標，希望自己能在4到6個月之內恢復到能上場比賽的狀況。

鄧志偉表示：「春訓應該能打擊，如果不舒服就會停止，會在不影響傷勢的強況下刺激肌肉。」他透露，目前復健狀況良好，腳在沒有負重的情況下不會痛，雖然走動時會有疼痛感，「不過都已經習慣了。」

受傷當下會痛、開刀會痛、復健會痛、就連走路時都不能倖免，不過鄧志偉仍期待能盡快回到球場上，「每次痛到想放棄的時候，都會以『小郭』學長為榜樣，他左肩開過2、3次刀，都能再回到大聯盟，他行，為何我不行？」

除了以郭泓志「不死鳥」的經歷激勵自己，鄧志偉的兒子也是他力拚重回球場的動力之一，「希望兒子懂事之後，可以看到我上場比賽，讓他看見爸爸在場上比賽，我一定會盡快回到球場。」

(中時電子報)

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