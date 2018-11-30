蔣勁夫家暴有新證？傳女友挨打第2天「恩愛陪蔣逛街」

2018年11月30日 15:06 中時電子報 蔡曉婷

蔣勁夫女友所提的驗傷單。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

網友爆料10月8日目擊蔣勁夫和女友出遊。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

被封為「胡歌接班人」的大陸男星蔣勁夫近來因與日籍女友中浦悠花家暴事件登上版面，本月28日蔣勁夫赴日本警局自首後，今(30日)傳出蔣勁夫已按程序移送當地檢察院。而網上此刻也傳出，有網友曾在10月9日目擊蔣勁夫和中浦悠花到銀座親密逛街，看來並無異狀，和女方丟出10月8日驗傷單的說法似有出入。

蔣勁夫今年7月公開認戀中浦悠花，未料上月傳出情變，本月中浦悠花曬出多張遭毆傷照片，不僅上節目痛訴遭蔣勁夫暴力對待，更在IG發文暗示蔣勁夫「你踢掉了你的孩子」。28日蔣勁夫在律師陪同下赴日本日本東京巢鴨警署自首，蔣承認上月12日打過女方，但不認牙齒打斷、家裡都是血等說法，不久網上曝光中浦悠花驗傷單，指上月8日被蔣打傷、臼齒與後牙脫落、11日兩頰、左大腿遭毆、12日後腦左胸受傷送醫。

對此，昨有大陸網友爆料，指自己10月8日到日本銀座逛街時，正好遇到蔣勁夫和女友甜蜜出遊，兩人看來互動親密，並不像是曾互毆過的樣子，且8日導演竹內亮也曾分享和蔣勁夫合影，看來無異狀，令人質疑起驗傷單的真實性，而中浦悠花對此未回應，僅表示不願庭外和解，若蔣勁夫的傷害罪確定被起訴判刑，依日本法律可能將判15年以下有期徒刑和50萬元日幣（約13萬元台幣）罰金。

(中時電子報)