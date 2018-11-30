台南推英語為第二官方語 彭蒙惠點出2個學習英文的重要理由

2018年11月30日 15:38 中時 曹婷婷

彭蒙惠博士（中）恭喜市府在二官語政策「將不可能變為成功」。（曹婷婷攝）

市府推動二官語政策邁入第３年，「將不可能變為成功」並發表成果專書問世。（曹婷婷攝）

台南市推動英語作為第二官方語言邁入第3年，公部門、民間推動英語風氣漸盛，校園透過推動CLIL雙語教學也讓學生親近英文，台南市代理事長李孟諺表示，很多人認為21世紀是華人的世界，但現階段以英文作為國際溝通的潮流沒有改變，以英文作為第二官方語，絕不是崇洋媚外更不是數典忘祖，希望未來一代能在國際立足，自然地透過英文推廣自身特色。

行政院長賴清德宣布明年將確立台灣「雙語國家」政策，希望藉此讓台灣更具國際競爭力，台南市政府推動將英文為第二官方語言政策已3年，市府今日邀請「台南市推動英語為第二官方語言委員會」推動委員包括空中英語教室創辦人彭蒙惠博士、台南晶英酒店李靖文總經理、佳里奇美醫院邵詩媛副院長及ICRT駐台南記者Robert Dawson 等人，向市民朋友報告推動成果。

李孟諺也與貴賓共同揭開7項重大成果，包括建構英語友善城市、文書資訊雙語化、線上英語菜單系統、強化英語教育及推動CLIL雙語教學、提升產業英語力、營造全民英語學習風氣、成立台南市英語學習資源平台。

彭蒙惠博士一開口就恭喜市府在二官語政策上進展，「將不可能變為成功」，她說，

台南已經為台灣樹立一個很好的榜樣。她也點出2個學習英文的重要理由，首先，英文仍是在國際上最常被使用的語言，再者，許多國際組織、跨國公司也使用英文，鼓勵市府團隊繼續努力，認為全台灣看見台南的情況，一定也會給予鼓勵和幫助。

李孟諺說，英文重要不言而喻，他舉例某次接待來訪的越南台商訪問團，談及越南有許多工業區開發及土地開發標案，台灣團隊專業能力雖足夠，卻難以找到能與國際其他團隊競爭簡報的英語人才，只能承接國際得標公司轉包案，賺取較低利潤，非常可惜。

他強調，以英文作為第二官方語言，絕對不是崇洋媚外，也絕不是數典忘祖，希望未來的一代能夠在國際上立足，也可以很自然地把自己的特色推廣出來，他說，荷蘭推廣第二官方語相當成功，連路邊小販都會使用英文，希望有一天在台灣，日常民眾也都能夠使用英文，讓外國人來到台南很容易溝通，而且暢行無阻。

二官辦副主任田玲瑚說，二官語推動一路走來從不被看好到現在漸漸越來越多人重視，走來辛苦卻值得，尤其，台南市英語能力也從六都之末竄升到第三，僅次於台北與新北，雙語店家也大幅躍升，甚至有店家因為取得雙語店家標章還舉辦慶祝活動，顯見店家主動意識英語的重要。

(中時 )