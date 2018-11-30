影》吳音寧失業回溪州 赤腳受訪沒把從政路說死

2018年11月30日 15:15 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

前北農總經理吳音寧昨日解職後，已回到彰化溪湖老家。(中天新聞提供)

吳音寧在北農董事會被拔總經理職務，成為昨日的新聞焦點。媒體今(30)日欲採訪其父吳晟對此看法，意外發現她已回到溪州老家。吳音寧一身輕裝、臉帶笑容地說，現在回歸作家的身份，至於是否未來參與政治，她並未把話說死。

吳音寧的去職一路發展，從日前農委會主委林聰賢說，她的階段性任務已完成，到昨日上午她仍強硬捍衛自己理念，堅持不主動請辭，到下午被北農董事會臨時提案，無異議通過其解職案，吳音寧得知下台成定局，當場臉紅哽咽為自己加油，還說在任何位子都不要哭。

吳音寧成為綠營敗選後被祭旗的第一人，深綠民眾心疼她被犧牲，外界也想知道其詩人父親吳晟對女兒的事有何看法，不料溪州老家出來應門的竟是吳音寧本人。

吳音寧赤腳走在自家後院，一身輕便服裝，臉上露出笑容受訪。她表示，現在就是回到作家的身分，什麼題材都可以寫，也回到農業這條路上繼續努力。如果真的要說什麼的話，就是有很多不實的訊息快速流竄，每每要澄清的時候，已經廣泛散播，成為標籤和印象，大家可以一起思考這種社會處境。

媒體問她是否感到委屈，她一點都不會感到委屈，其實就是面對困難、解決困難。至於是否會再參與政治工作，吳音寧說，生活就是政治，沒有任何一個人可以跟政治切割開來，不管是擔任民意代表或是當個平凡老百姓，像是投票或是政策影響到生活，其實大家都和政治脫離不了關係，她一樣會秉持理念。

至於是否會參加彰化出缺的一席立委補選，吳音寧僅說謝謝，隨即進入屋內，沒有多回應。不過，湖溪鄉親並不看好她參選，「沒辦法搞定菜價，怎麼選立委？」「現在她已定位為敗戰處理投手，民進黨要提名她，不太容易吧。」

(中時電子報)