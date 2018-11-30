「快請我媽報警救我！」男誤入詐騙集團 裝病塞紙條脫困

2018年11月30日 15:16 中時 柯宗緯

左營警方破獲詐騙機房。（柯宗緯翻攝）

胡姓男子寫紙條求救。（柯宗緯翻攝）

胡姓男子寫紙條求救。（柯宗緯翻攝）

「快請我媽報警救我！」高雄22歲胡姓男子誤入詐騙集團，行動被控制，被囚禁5天，裝病到醫院就醫，趁機塞紙條給志工求救，檢警據報循線救出男子及破獲兩處機房，逮補詐騙集團幹部、成員等11名涉案人，全案依詐欺等罪嫌移送法辦。

左營警方調查， 30歲戚姓男子負責管理此詐騙集團，由29歲施姓女子承租機房，藏身在左營華夏路某大樓，23日正式營運，透過臉書等社群網站廣發「英雄帖」，謊稱從事網路博奕事業，或以赴日工作包吃包喝吸收成員。

警方指出，該詐騙集團採軍事化管理，集中吃喝拉撒睡，並沒收手機，不得對外聯絡。遭控制的胡男透露，一開始戚嫌告訴他工作包吃包住，坦言是做偏門生意，進公司後才發現要對大陸四川人詐騙。

胡男上工5天，但「業績」差強人意，主要是聽不懂四川話，他不滿想逃工，但幹部威嚇，要賠10萬換自由身，或是打斷手腳，二選一，他28日急中生智裝病，假裝快咳血，由戚嫌帶去高雄榮總求診。

胡男在醫院不動聲色，趁空擋把求救紙條塞給醫院志工，上頭寫著媽媽名字及電話，寫道「我今天是假裝不舒服，找機會出來看醫生！現在被詐騙集團困住出不去，看到後拜託趕快打給我媽媽報警救我！」直到志工協助下，才順利脫困。

警方表示，該集團詐騙手法透過非法電信系統向大陸發簡訊，再由3線人員分別假冒中國電信客服人員、中國公安人員、中國檢察院檢察官再行騙。全案依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪條例移送橋頭地檢署偵辦。

(中時 )