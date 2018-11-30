酒駕飛機 日航副駕駛被英判監禁10月

2018年11月30日 15:49 旺報 張國威

共同社11月30日報導，倫敦西部的刑事法院29日以執行飛行任務前在呼氣測試中被查出酒精大幅超標等為由，對被控違反英國運輸相關法律的日本航空副駕駛員實川克敏（42歲）下達判決，處以10個月監禁。實川本月1日在治安法院出庭並表示認罪。

刑事法院就判決理由指出，飲酒可能會危及乘客及空乘人員的生命安全。在英國飲酒駕駛飛機被視為重大事件，今年6月英國航空巨頭英國航空公司（BA）一名駕駛員同樣因檢出酒精超標遭逮捕，被判處監禁8個月。

日航30日淩晨發表評論稱，這是個人意識疏忽與未能履行監督責任的結果，深感慚愧。將徹底防止此類情況再次發生。據日航方面介紹，實川在飛行前一晚飲用了2瓶葡萄酒和5罐啤酒。

據英國刑事法庭透露，實川本人未出庭，當天的審訊在拘留所與法院之間採用了視頻通話方式。

實川原定執飛當地時間10月28日從倫敦出發飛往羽田的日航44次航班。雖在出發前的檢查中蒙混過關，但之後擺渡車司機發現實川身上的酒氣而通報機場保安負責人。經呼氣測試，實川被查出酒精含量相當於法定標準值的約10倍，因而被英國警方逮捕。

英國法律對飛機駕駛等相關人員的體內酒精含量上限規定為，呼氣測試每升0.09毫克，血液檢測每升200毫克。據悉，實川在英國警方的呼氣測試中檢出0.93毫克，後又在被拘期間的血液酒精含量檢測中查出相當於標準值約9倍的1890毫克。

(旺報 )