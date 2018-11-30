流感疫苗頻出包 台大等多家醫院斷貨暫停施打

流感疫苗頻出包，台大、北榮等多家醫院因斷貨暫停施打。（資料照 趙雙傑攝）

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中時

今年發生流感疫苗變色、異物漂浮等異常事件，同批號疫苗因而全數封存，導致供貨吃緊，台大醫院今天貼出公告，因0.5 mL成人劑型公費流感疫苗供貨不足，庫存即將用罄，自明天開始暫停公費成人流感疫苗接種服務。不僅是台大，受到北市衛局集中調度疫苗影響，包括新光、北榮及國泰也已經沒有成人流感疫苗可打；振興、長庚、書田及北醫則尚有少數庫存，預計很快就會打完，但0.25 mL兒童劑型則不受影響，仍可在各醫院打到。

疾管署副署長莊人祥表示，截至目前為止，600萬劑公費流感疫苗已經進來520多萬劑，其中成人型劑已打了412多萬劑，兒童劑型也打21多萬劑，尚餘77多萬成人劑型及12.6多萬的公費流感疫苗，現分散在各縣市，由衛生局調配支用。

據指出，由於供貨吃緊，北市衛生局決採集中管理，亦即各醫學中心成人流感疫苗一旦打完，即不再供貨，而剩餘的成人流感疫苗將依北市衛生局公告至北市12區健康服務中心院外門診部接種。

莊人祥指出，疾管署已協調廠商儘快供貨，目前已有4萬劑進到台灣，尚待食藥署檢驗，最快一月即可打到，另還有一批20萬劑12月會進來，但整個檢驗程完成，民眾可能要一月以後才能打到；截至目前為止，國內流感疫情尚平穩，今年流感預測的流感疫苗株，目前亦都吻合。建議民眾接種前可致電醫療院所詢問是否有存貨，或者向各地衛生局洽詢。

(中時 )

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