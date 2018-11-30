5藍委當選縣市長 讚「韓流」凝聚支持者、鼓舞士氣

2018年11月30日 15:48 中時 楊佳穎 、 陳信翰

今年九合一選戰中，國民黨共有5位立委當選縣市長，分別為台中市長當選人盧秀燕、彰化縣長當選人王惠美、雲林縣長當選人張麗善及金門縣長當選人楊鎮浯。對於選舉是否感受到「韓流」，楊鎮浯直喊「有！」當選得很艱辛時，幸好寒流來了，大氛圍也好了；雖然韓流具體在每個縣市發揮多少效用不知道，但對士氣的鼓舞、支持者的凝聚，都發揮非常重要的功能。

參選桃園市長失利的國民黨立委陳學聖也說，非常謝謝高雄市長當選人韓國瑜，最後拉尾盤拉得很高，若再來一次搞不好真的就變五五波，「很可惜他分身乏術，所以韓國瑜還欠我一次！」對於韓國瑜的小內閣，陳則建議「大破大立」，韓在高雄沒任何包袱，只要對高雄好、對台灣好，就全力以赴，「在中央需要我們幫忙的，也會全力給他支持」。

在「三山」出很多力，讓韓流延續的前立法院長王金平受訪則說，身為國民黨員，自己是盡一份子力量而已，主要還是韓國瑜的個人努力及魅力，而黨中央本次賦予的輔選區為台中以南9縣市，「我就盡力而為」。

至於韓國瑜是否有為小內閣人選前來請益？王金平回應，「沒有，我們也不推薦人選，完全尊重他，讓他自由發揮」，對韓國瑜不要有任何干預。

另外，國民黨籍立委許淑華選前以一身「神力女超人」裝辦主持韓國瑜造勢晚會，令人印象深刻，更被點名應進入韓小內閣替高雄服務。對此，許淑華笑說，韓國瑜有他的人事考量跟佈局，自己在南投也服務很久，目前還是會在南投服務，「要協助韓國瑜推動市政工作，可以用立法院管道」。

對於「神力女超人」引發討論，許淑華也說，不只去上廣播節目時，樓下有年輕人等待拍照，回到家鄉有些民眾雖然都認識，現在看到會喊「神力女超人來了！」還滿好玩的。她接著說，很感謝韓國瑜，這場選舉不只讓全國、全球華人關注，確實也幫自己提升了知名度。

至於未來是否不排除參選2022南投縣長？許淑華表示，必須先爭取到2020立委連任，若順利連任，也會透過黨內機制爭取接下來的2022縣長選舉，「但前提必須要先立委連任」。

(中時 )