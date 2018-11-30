吃尾牙遊樂園 CP值破表獲青睞

麗寶樂園推出「尾牙春酒」專案，企業員工不但能享用美食，還能免費暢遊樂園。（陳淑娥攝）

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麗寶樂園推出「尾牙春酒」專案，每人只要899元起就能饗美食、玩樂園。（陳淑娥攝）
麗寶樂園今年「尾牙春酒」專案，推出秀色可餐新菜單。（陳淑娥攝）

春酒尾牙宴－饗美食、玩樂園，順遊賞花博一次滿足！台中樂園業者跳脫傳統模式，飆創意推出尾牙結合員工旅遊方案，除享用美味佳餚外，更能免費玩樂園、逛OUTLET，新型態尾牙宴每人只要899元起，CP指數破表，獲許多企業青睞搶先預訂。

麗寶樂園副總王永豪表示，今年推出的「尾牙春酒」專案，企業主可選擇繽紛歡樂的樂園餐廳或五星級挑高寬敞的福容大飯店用餐，樂園每桌8999、9999元，飯店每桌13880、15880、17880元，共5種優惠價格，即日起至明年3月31日，3桌起接受預訂，還可暢遊各式遊樂設施、欣賞精采表演秀及應景的「POPA聖誕歡樂大遊行」。

王永豪說，目前聖誕節、農曆年等熱門時段已開放接受訂席，建議企業主可以選擇人潮離峰的平日午餐時段舉辨尾牙，不論是設施遊玩的流暢度或場地的預約都將更有彈性，想要省經費、效益最大化的企業主，趕快把握難得的優惠專案。

麗寶樂園指出，在樂園舉辦春酒尾牙，好處一籮筐，還可以優惠價自由加購渡假區內眾多娛樂項目，包含天空之夢摩天輪200元/張、麗寶國際賽車場卡丁車799元/車起、VR吃到飽、密室逃脫250元/人、4D王立體劇場等皆有獨家優惠。

麗寶樂園表示，花博熱鬧開展，樂園也回饋市民鄉親，舉辦「賞花博 玩麗寶 台中主場我作東」活動，分3階段提供指定行政區域優惠入園，第2階段即日起至12月9日，包含豐原、石岡、東勢、和平、新社、太平、北屯、潭子及神岡區享優惠；第3階段為12月8日至12月28日，西區、北區、中區、東區、南區、大里、霧峰及烏日區，上述區域市民持身份證明文件購票，大人小孩均一價399元，每人可帶一名外縣市親友享同優惠。

(中時 )

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