原能會同意核二1號機再起動 2、3天後提出併聯申請

原能會今天同意核二廠1號機再起動申請，再經2、3天測試即可併聯發電。（資料照／台電提供）

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原能會今（30）日同意核二廠1號機大修後再起動，接著台電可進行相關測試，大約2、3天後提出併聯申請。原能會依規定核准後，核二1號機即可開始併聯，逐步達到滿載發電。由於接著輪到核三2號機大修，從12月3日開始，預計45天；也需要核二1號機再起動，以保持3部核電機組（核二1、2號與核三1號）同時運轉。

原能會表示，台電是在13日依《核子反應器設施停止運轉後再起動管制辦法》，提出核二1號機第26次大修後再起動申請，原能會除了審查文件，並於14日至17日派人前往電廠進行現勘，以加強查證工作。

後來台電發現1號機反應器廠房的燃料傳送池閥室天花板有滲漏現象，為了查修作業，台電只好將大修期間、原已測試完成的圍阻體邊界隔離重新打開。也因此，原能會要求台電必須補充相關資料，包括圍阻體的後續驗證工作，以及燃料傳送池閥室滲漏的查修狀況。

台電在23日再向原能會提交圍阻體邊界隔離的驗證資料，以及《核二廠1號機反應器廠房燃料傳送池襯板之查漏結果與因應措施》報告，原能會隨即聘請專家學者，加上本身工作人員，組成專案審查小組到廠內查驗；進一步確認滲漏源來自燃料傳送池，或是與其相連接的穿越管，修復作業並不會影響機組運轉安全，便在今天同意核二1號機再起動。

至於機組再起動至併聯的期間內，原能會還將再對相關的測試作業進行查核，台電也必須在完成各項作業後，依《核子反應器設施停止運轉後再起動管制辦法》提出併聯申請，經原能會同意才能開始併聯。

核二1號機是在10月11日至11月21日進行預定42天的大修，提前約10天完成後，於13日提出再起動申請，但因前述的天花板滲漏需重新檢測，多費了十幾天功夫，原能會才點頭同意。

(中時 )

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