美軍研發「外骨骼」 打造次世代超級士兵

2018年11月30日 15:32 中時電子報 馮英志

為了打造次世代「超級士兵」，美軍正投資數百萬美元在實驗性機械外骨骼技術，這項科技將讓士兵更強壯有耐力，更有利於戰區執行耗費體能的艱困任務。

外骨骼科技對負重大的美軍步兵而言，十分具吸引力。

路透社30日報導，這項科技由洛克希德馬丁公司（LMT.N）取得加拿大公司B-TEMIA許可開發。B-TEMIA率先研發外骨骼技術，幫助因多發性硬化症與嚴重關節炎等疾病而行動不便的患者。電池供電的外骨骼穿在褲子上，利用感應器、人工智慧和其他技術幫助自然行動。

對美軍而言，這項科技的吸引力顯而易見：現在派駐戰爭區域的士兵必須負擔防彈衣、夜視鏡和先進無線電等重型但重要的裝備，雖然建議設限23公斤，但實際負重可達40到64公斤。

協助領導一系列外骨骼及其他先進裝備研究的新美國安全中心（CNAS）專家謝瑞（Paul Scharre）表示：「我們步兵部隊面臨的根本挑戰是負重太大。」，「這代表他們確實參與戰鬥時，會感到疲憊。」

報導指出，洛克希德馬丁獲得美國陸軍納蒂克士兵研究開發暨工程中心（U.S. Army Natick Soldier Research, Development and Engineering Center）提供的690萬美元，用於研究和開發名為ONYX的外骨骼。

洛克希德馬丁飛彈與軍火控制部門外骨骼技術主管麥克斯威爾（Keith Maxwell）表示，在公司試驗中，穿著外骨骼者表現更強耐力，有助人精力充沛地戰鬥，不會疲憊不堪。

聯邦資助的美國研發單位海軍分析中心專家表示，除了美軍之外，俄羅斯和中國也在投資外骨骼科技研究，與美國並駕齊驅。

(中時電子報)