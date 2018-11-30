吳音寧下台創紀錄 唐湘龍：藍綠白都高興 死到沒人可惜

2018年11月30日 15:43 中時電子報 張達智

農委會出手拔官 北農總經理吳音寧下台了！

外界用「搶了菜攤，輸了江山」來形容民進黨這次九合一選舉的慘敗，被視為「戰犯」的吳音寧，昨（29）天被拔掉台北農產運銷公司總經理職務。資深媒體人唐湘龍感嘆，做新聞這麼久，沒看過哪個人下台時，所有人都很高興的，吳音寧大概是頭一個，下台綠的高興，白的高興，藍的也高興，吳音寧真是眾望所歸，死到沒有人可惜。

唐湘龍在Yahoo論壇發表【這些人的臉皮都長繭了】一文， 他認為吳音寧就像楊貴妃，都被當成代罪羔羊。吳的政治生命從出生，到死亡，都不是她決定的，根本就是被始亂終棄。

就因為「搶了菜攤，輸了江山」，韓流席捲台灣，民進黨大敗，彰化、雲林、宜蘭等農業縣份，民進黨全部輸光光，一定要有人負責任。結果，要為敗選負責的，賴清德留下來了。陳菊也留下來了。最有權力、最該為高雄的敗選負責的人都留下來了。吳音寧卻是非走不可。

唐湘龍批，「誰能解釋一下？這到底是什麼黨？怎麼可以這麼厚臉皮。一個小小的台北農產運銷公司總經理，竟然要為民進黨空前的敗選負責任。」更說「這個黨沒救了。這個農產運銷公司裡面根本沒有男人。吳音寧哪裡扛得起一場歷史性敗選的責任？該扛起責任的，都還在想著下一個位子呢。」

唐湘龍最後以唐朝為例，指「殺了楊貴妃之後的唐朝又怎麼樣？還不是一路衰敗，等著滅亡。民進黨呢？」。

(中時電子報)