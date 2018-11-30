愛家三公投全通過 幸福盟將成立修法及監督小組

愛家三公投全通過 幸福盟將成立修法及監督小組。（幸福盟提供）

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「下一代幸福聯盟」提出的愛家公投，已全數通過公投門檻，最高票達到765萬張同意票，三公投案平均超過700萬張同意票。行政院長賴清德昨也已拍板不修《民法》，另訂專法來保障同性婚姻權益。幸福盟將成立修法及監督小組，提出修法原則及草案並督促政府落實愛家公投的結果。

幸福盟表示，將依公投結果，成立修法及監督小組，由法學教授曾品傑擔任修法總顧問，小組成員包含裘佩恩律師、葉光洲律師、長期在家長會擔任幹部的楊郡慈等專家代表，依愛家公投主文、理由書及精神，提出修法原則及草案並督促政府落實愛家公投的結果。

第10案公投屬立法原則的創制，主文要求民法婚姻應限定在一男一女的結合，通過後應將婚姻定義清楚寫入民法中，並停止之前欲修改民法為同婚的立法進程，相關草案幸福盟也已經準備好了。

第11案公投要求在國中小，不應對學生實施同志教育，通過後應廢止《性別平等教育法施行細則》第13條中強迫國中小學習同志教育的規定，重新檢討現行國中小教材、教案、內容，也要重新審視明年度課綱。

第12案公投要求以民法婚姻以外其他形式保障同性別二人共同生活的權益，將以同性家屬立法模式予以保護規範（非婚姻），不但較為簡便可行，而且能與現行身分法制無縫接軌，相關草案也將於近期提出。

但幸福盟公民行動總召游信義在個人臉書寫下「婚姻已定義為一男一女，因此我反對所謂的同性婚姻專法，規範用語、內容或其他形式均須討論」，引起網友譁然，認為游日前才表示公投位階高於憲法，現在又反對專法，看法出爾反爾。

針對最近有其他的團體或個人表示，不給同性戀任何專法，也不給予任何法律上的保障，幸福盟表示，這次發起愛家公投的是「下一代幸福聯盟」，請一律以幸福盟官方聲明為主，並將落實公投訴求，提出專法草案針對醫療、財產等同性二人生活權益規劃建議草案。

另外，也有其他團體表示愛家陣營將組黨，幸福盟理事長曾獻瑩澄清，現在最重要的工作就是修法及監督教育，落實公投結果，也請外界不要模糊焦點，要聚焦公投結果的落實，讓這次公投樹立我國民主的典範。

(中時 )

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