台大鹿鳴堂不拆了　北市文資會通過登錄歷史建築

2018年11月30日 16:02 中時 林縉明

台灣大學鹿鳴堂有51年歷史，建築老舊且結構不穩，校方評估修繕成本高，原計畫配合卓越聯合大樓興建案整體環境規劃將於今年7月拆除，但台大校友及文資團體找到原僑光堂時期新事證，重新提報鑑定鹿鳴堂古蹟，北市文化局今舉行文資審議會，經委員投票表決，決議以鹿鳴堂原名「僑光堂」登錄為歷史建築。

台大鹿鳴堂原名為僑光堂，1967年興建完成，當初是僑務委員會提供僑生使用的大型活動中心，過去是雙十國慶接待歸國華僑的場所，現因建物老舊且結構不穩，評估修繕成本高，原定今年7月拆除，但因台大校友發起搶救鹿鳴堂，並找到新事證，希望保住鹿鳴堂，避免面臨被拆除命運。

北市府今舉行文資會，台大副總務長徐炳義於會中表示，鹿鳴堂不拆除建築安全疑慮外，同時卓越聯合大樓興建案原規劃連接地下劇場與地面的戶外階梯，當時是以拆除鹿鳴堂為前提，若保存鹿鳴堂將只能用現有狹長樓梯作為逃生通道，恐影響逃生動線。

高齡90歲的前僑光堂僑生活動中心副主任董鵬程親自到場，委由兒子代表發言

，董鵬程兒子指出，父親在僑光堂服務30多年，見證當年華僑學子來台就讀的歷史，呼籲政府不要忘記歷史、忘記國家，讓僑光堂能永續流傳。

經過正、反雙方發表完意見，文資委員薛琴認為，鹿鳴堂保留議題討論多次，提議投票表決，經在場17位委員投票，同意登錄歷史建築13票、反對4票，最終決議以原名「僑光堂」登錄為歷史建築。

(中時 )