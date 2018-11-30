「花現再生 綠電永續」廚餘回收分類嘉年華週六登場

107年台中市「花現再生 綠電永續」生廚餘回收分類嘉年華將於12月1日上午10點在外埔國小熱鬧展開。（圖／台中市府提供）

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全國最大生質能源廠台中外埔綠能生態園區已於今年底完工，未來園區將收集台中市各家戶的生廚餘，採用厭氧技術進行發電。（盧金足攝）

全國首座生質能源廠，外埔綠能生態園區創造多贏！台中市外埔區綠能生態園區11月起試運轉，為了配合園區廚餘厭氧發電，台中市環保局大力推廣生、熟廚餘分類，並於本週六舉辦「花現再生 綠電永續」生廚餘回收分類嘉年華，以生廚餘綠能發電為主題，規畫闖關遊戲等多元活動，增加民眾回收分類知識並提高生廚餘回收率，真正落實綠能循環經濟。

107年台中市「花現再生 綠電永續」生廚餘回收分類嘉年華將於12月1日上午10點在外埔國小熱鬧展開，當日有精彩表演、廚餘分類知識闖關遊戲、趣味競賽及百項好禮摸彩，並邀請微笑唸歌團演出臺版爵士，與民同樂。

民眾可於現場領取闖關集章卡，至攤位關卡參與互動遊戲或體驗，集滿4個獎章即可獲得摸彩券及宣導品，數量有限送完為止。摸彩獎項包含電動機車、液晶電視、自行車、烤箱及禮券等多項大獎，另有各式主題的趣味競賽，挑戰齊心合力贏好禮，歡迎民眾踴躍參加。

環保局表示，藉由多元的活動，讓民眾瞭解生廚餘如何轉變成綠能及回收資源再利用等相關知識，提高民眾落實生熟廚餘分類回收意願，提升廚餘回收率，並將外埔打造為綠能發電示範區，成為台中市新亮點。

台中市環保局指出，台中市外埔綠能生態園區是全國最大的綠能發電廠，未來全量運轉後，預計每年可發電約3377萬度，提供近萬戶1年的用電；每年還可減少1萬7834噸二氧化碳排放量，相當於種下87萬棵樹的固碳量，等同7座台中都會公園。

(中時 )

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