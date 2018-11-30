嚴重神經損傷有解 國衛院研發增強神經再生技術

2018年11月30日 16:30 中時 林周義

邱英明博士研究團隊發現，IL12p40可以增強神經再生。（國衛院提供）

運動傷害、意外事故、慢性病都能導致神經損傷。若損傷部位小於0.5公分，人體仍能自行修復，1.0公分以上則需仰賴手術。國家衛生研究院發現，進行神經修復時，若在中空導管中加入神經幹細胞及特定細胞生長因子，有助於修復較嚴重的神經損傷，該研發技術今（30日）獲國家衛生研究院頒發學研新創獎。

國衛院細胞及系統醫學研究所邱英明博士的團隊，5年前著手開始研究，先透過2組老鼠實驗，打斷老鼠的神經後，以中空神經導管進行修復。對比僅使用中空導管的老鼠，及在神經導管中加入神經幹細胞的老鼠，找出細胞激素，IL12p40。

因神經的修復需正確的神經連結，否則將增加神經連結錯誤的發生率，造成神經軸死亡。發現IL12p40後，團隊將IL12p40同二聚體放入神經導管，發現能促使神經幹細胞分化成有助保護新生神經的許旺氏細胞，增強神經再生技術。經動物實驗，老鼠恢復的狀況，比僅使用中空導管的老鼠多出4.5倍。

邱英明表示，結合神經幹細胞、細胞激素IL12p40同二聚體和神經導管的組合套組將有助於修復較嚴重的周邊神經損傷，可直接治療意外事故、運動傷害造成的神經損傷，及周圍髓鞘的破損。

目前市場上的神經導管皆為中空導管，並無填充神經滋養物或細胞。邱英明團隊未來將進行商品化開發，目前已進行到動物實驗階段，並進行多國專利佈局，現已獲得日本及韓國專利證書。邱英明表示，將尋求廠商進行開發合作，盼早日將技術運用在臨床治療。

(中時 )