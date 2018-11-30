人體代謝物 助抑制敗血症、癌症、心肌梗塞

郭呈欽博士實驗室團隊。（國衛院提供）

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中時
林周義

人體代謝物可用於治療發炎！醫療用的抗發炎藥，常附帶胃潰瘍、高血壓、中風、出血風險與腎臟問題等副作用。國家衛生研究院發現，人體自然產生、無毒性的代謝物，具有抗發炎作用，可抑制發炎相關疾病，如敗血症、心肌梗塞、腎衰竭、癌症等。該研發團隊今（30日）獲頒最佳產業效益獎。

國衛院細胞及系統醫學研究所郭呈欽副研究員及伍焜玉院士團隊自2009年著手研究，將正常老鼠與罹癌老鼠比較，發現有病的老鼠血液中的5-甲氧基色胺酸（5MTP）較少。團隊後與三軍總醫院、台大醫院合作，蒐集病患資料，發現白血管、罹癌、心血管疾病的患者，血液中的5MTP較一般人低。

「假設敗血症的老鼠和豬有餵食5MTP，存活率可以達到80%。」郭呈欽表示，除了敗血症，5MTP在餵食油脂的老鼠上，動脈硬化、鈣化等心血管疾病的機率也下降許多，甚至沒有。另外，動物實驗也證實，5MTP能抑制癌症的轉移、成長，如肺癌、大腸癌、乳癌等。

目前該團隊已完成5-MTP衍生物的新藥開發、確效實驗、初步細胞動物毒理藥理的試驗，並取得台灣專利，進行多國專利佈局。國家衛生研究院今（30日）舉行第十五屆國家新創獎頒獎典禮，為郭呈欽的團隊頒發最佳產業效益獎。

郭呈欽表示，目前正等待進行臨床實驗，並尋求與國內外產業的合作，為發炎免疫疾病以及癌症醫療，開創新的策略與方向。

(中時 )

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