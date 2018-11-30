氣喘死亡率 台灣是日本的5倍

台北榮民總醫院胸腔部臨床呼吸生理科主任彭殿王。（林周義攝）

友善列印
中時
林周義

我國共有約200萬人患有氣喘，死亡率為歐洲的2倍、日本的5倍。台灣胸腔暨重症加護醫學會表示，基層診所對氣喘的瞭解不深，治療的方式仍不到位，僅有2成患者的病情得到良好控制。為改善這類情況，胸腔暨重症醫學會推出「台灣健康肺計畫」，由專科醫師進入基層醫療院所教學，提供教材、指引，盼改善氣喘患者的病情。

我國氣喘病患的死亡率為歐洲的2倍、日本的5倍。因吸入性類固醇為氣喘治療的基石，國人對類固醇多保有迷思、非專科醫師也不一定敢開立，導致治療不到位。台北榮民總醫院胸腔部臨床呼吸生理科主任彭殿王表示，有半數氣喘患者控制得不好、30%患者得到部分控制，僅20%患者得到良好的控制。

什麼情況才算良好控制？彭殿王表示，運動、感冒，都不發作才算；部分控制者，一周可能需要使用1到2次吸入性氣喘改善藥物；控制得不好者，甚至睡到一半，都會感到很喘而驚醒，吸入性藥物的使用率也較高。

氣喘患者王女士，經常感覺全身無力，走10步就喘不過氣。2015年被診斷出氣喘，當時的肺功能指數仍有70%，用藥2周後得到改善，就自行停藥。再一次就診時，肺功能只剩下40%，等同於老人的狀況。

台灣胸腔暨重症加護醫學會表示，基層醫療院所的醫師不一定有胸腔專科背景，用藥方式與專科差異大。為改善治療狀況，台灣胸腔暨重症加護醫學會推出「台灣健康肺計畫」，為診所提供治療、用藥最新資訊，提供指引及衛教服務，目前已有約400家醫療院所加入，盼完善氣喘患者照護網。

(中時 )

人體代謝物 助抑制敗血症、癌症… 「VR變形記」邀你穿越時空！體驗…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。