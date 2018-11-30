氣喘死亡率 台灣是日本的5倍

2018年11月30日 16:30 中時 林周義

我國共有約200萬人患有氣喘，死亡率為歐洲的2倍、日本的5倍。台灣胸腔暨重症加護醫學會表示，基層診所對氣喘的瞭解不深，治療的方式仍不到位，僅有2成患者的病情得到良好控制。為改善這類情況，胸腔暨重症醫學會推出「台灣健康肺計畫」，由專科醫師進入基層醫療院所教學，提供教材、指引，盼改善氣喘患者的病情。

我國氣喘病患的死亡率為歐洲的2倍、日本的5倍。因吸入性類固醇為氣喘治療的基石，國人對類固醇多保有迷思、非專科醫師也不一定敢開立，導致治療不到位。台北榮民總醫院胸腔部臨床呼吸生理科主任彭殿王表示，有半數氣喘患者控制得不好、30%患者得到部分控制，僅20%患者得到良好的控制。

什麼情況才算良好控制？彭殿王表示，運動、感冒，都不發作才算；部分控制者，一周可能需要使用1到2次吸入性氣喘改善藥物；控制得不好者，甚至睡到一半，都會感到很喘而驚醒，吸入性藥物的使用率也較高。

氣喘患者王女士，經常感覺全身無力，走10步就喘不過氣。2015年被診斷出氣喘，當時的肺功能指數仍有70%，用藥2周後得到改善，就自行停藥。再一次就診時，肺功能只剩下40%，等同於老人的狀況。

台灣胸腔暨重症加護醫學會表示，基層醫療院所的醫師不一定有胸腔專科背景，用藥方式與專科差異大。為改善治療狀況，台灣胸腔暨重症加護醫學會推出「台灣健康肺計畫」，為診所提供治療、用藥最新資訊，提供指引及衛教服務，目前已有約400家醫療院所加入，盼完善氣喘患者照護網。

(中時 )