九合一選後政治人物聲望民調 藍、綠兩大咖吊車尾

2018年11月30日 16:13 中時電子報 邱文秀

總統蔡英文。(圖為資料照)

九合一選舉落幕，民進黨完全執政，期中考幾乎死當。今日最新媒體政治人物聲望民調發布，總統蔡英文以15%勇奪「倒數第一」，比倒數第二名國民黨主席吳敦義的18%還低。聲望第一名是高雄市長韓國瑜的62%，其次則為台北市長柯文哲的61%，第三名則是桃園市長鄭文燦58%。

九合一選舉結束，TVBS民調中心針對國內主要政治人物，包含總統、行政院長、直轄市長或參選人，及政黨主席、前總統等近期較受到矚目的政治人物，共12位進行聲望調查，了解民眾對他們近期表現的評價。

根據TVBS民調中心調查結果，高雄市長韓國瑜聲望達62%居冠，其次為台北市長柯文哲的61%，第三名為桃園市長鄭文燦（58%），是民進黨中聲望最高人物。準新北市長侯友宜（54%）則排名第四，前四名聲望均在五成以上。

現任新北市長朱立倫、台中市長林佳龍聲望均為43%，並列第五；前總統馬英九36%，排名第七。行政院長賴清德與總統府秘書長陳菊聲望均受到重創，賴清德27%排名第八，蘇貞昌則以26%，排名第九，陳菊25%排名第十。調查顯示，陳菊的聲望由上次調查的59%大幅下滑34個百分點至25%，排名由第二下降至第十，是本次調查下滑幅度最大的政治人物。

最後兩名則為國民黨主席吳敦義聲望18%，排名第十一；蔡英文總統聲望下滑至15%新低，排名最末。

本次調查是TVBS民意調查中心於107年11月26日至29日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1,380位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為364位，拒訪率為26.4%，最後成功訪問有效樣本1,016位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。

(中時電子報)